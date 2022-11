Tra le protagoniste della puntata del GF Vip di lunedì 28 novembre c’è sicuramente Oriana Marzoli, l’influencer venezuelana da poco arrivata in casa, ma subito in grado di far perdere la testa ad Antonino Spinalbese (che, va detto, è uno dei più contesi tra le mura del loft di Cinecittà). Tra i due sembrava essere nato un feeling speciale con tanto di sguardi complici ed effusioni sotto le coperte riprese dall’occhio indiscreto del GF Vip.

Poi qualcosa si è rotto: Antonino Spinalbese ha iniziato ad avere dei dubbi, Oriana Marzoli l’ha presa male e tuttavia continua a nutrire dei sentimenti per l’hair stylist. La 30enne non ha preso bene neanche il rientro in casa di Ginevra Lamborghini, la concorrente squalificata per il caso Bellavia, che è stata la prima in assoluto ad avvicinarsi ad Antonino Spinalbese. Oriana era in confessionale, mentre i due si sono visti in giardino quando ad un certo punto è uscita dalla porta senza il consenso di Alfonso Signorini dicendo “a me non interessa vederli”.

GF Vip, Antonino Spinalbese parla con Ginevra Lamborghini

Il conduttore si è infuriato invitandola a rientrare, ma lei è rimasta della sua opinione. Nel frattempo Antonino e Ginevra restavano in giardino a parlare e hanno proseguito la loro discussione pensando di “essere soli”. Invece le telecamere del GF Vip hanno ripreso tutto e si è anche potuto ascoltare cosa si sono detti i due amici. Inoltre un utente che seguiva la diretta su Mediaset Extra ha visto tutto ed ha anche postato un video che sta diventando virale in queste ore.

“È gelosissima eh, io non ci litigo” ha commentato Ginevra Lamborghini riferendosi all’influencer venezuelana. Poi ha anche dato dei consigli ad Antonino Spinalbese: “Tu stai attento, una parola in meno. Sei martoriato, devi stare attento. Capisco cosa dici tu, ma attento a come tratti le donne. Lo sai benissimo, lei ha ragione e tu lo hai capito già. Non si fa così”. Gli ha anche raccontato che ora uscirà il suo nuovo singolo che si intitola “Venere” ed esce il 2 dicembre: parla delle prime fasi dell’innamoramento, della scoperta di un amore così grande e del sentirsi così amati da identificarsi in Venere, la dea dell’amore.

Antonino Spinalbese, infine, non ha nascosto il suo interesse per Ginevra Lamborghini. È stata la prima ragazza con cui ha legato in casa. Lo ha confessato proprio ad Oriana Marzoli dopo la puntata e ai suoi inquilini ha raccontato: “Lei è fantastica. Quando arriva qua ha sempre questo atteggiamento, ha un umore che mi fa morire. Poi mi ha detto alla fine “Anto basta”. Non so se è gelosa”.