Prosegue tra alti e bassi il rapporto tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi al GF Vip. Di recente la spadista ha messo dei paletti nella relazione con il volto di Forum. Lo ha fatto durante una discussione alla quale ha partecipato Edoardo Tavassi. Paletti che riguardano le ex fidanzate del volto di Forum. In sostanza anche fuori dalla casa del GF Vip per la 24enne il suo uomo non dovrebbe avere alcun rapporto con le sue ex.

Il discorso che fa Antonella Fiordelisi ha un unico riferimento, Micol Incorvaia, ex di Donnamaria, da poco entrata in casa: “Va bene non dirò più niente però ti dico la verità? Appena vedo una cosa che mi dà fastidio sclero. Appena vedo una cosa da parte di Edoardo io prendo e lo lascio, sono fatta così. Non sto scherzando! Io non scherzo forse non l’hai capito. Io sono fatta così a me non me ne frega […] Non mi posso fidare al 100% di una persona, perché io non mi fido al cento per cento di lui. Lo conosco da un mese”, è stato lo sfogo della spadista.

GF Vip, lite tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi

E nelle ultime ore c’è stato un altro episodio che, questa volta, ha scatenato la reazione di Edoardo Donnamaria. Tutto parte da una camicia indossata dalla vippona che ha fatto nascere uno scontro. L’influencer, infatti, l’ha chiesto al suo amico Antonino Spinalbese e questo ha scatenato la gelosia del volto di Forum. La ragazza ritiene che non ci sia malizia nel suo gesto, lui no è dello stesso parere.

Quando Antonella Fiordelisi fa un esempio per cui Edoardo Donnamaria ha fatto dei regali a Micol Incorvaia poco tempo dopo averla conosciuta, il vippone a questo punto sbotta definitivamente e replica: “Le persone grandi con i bambini non ci parlano”. Quindi la Fiordelisi si allontana e il 28enne grida: “Se qualcosa ti infastidisce meglio parlarne subito anziché covare rancore dentro di te”.

In questa occasione Edoardo Donnamaria non si è tenuto le cose dentro e non le ha mandate a dire alla sua fidanzata mentre erano in giardino a discutere: “Basta con questo Antonino, mi hai rotto il c***o. Parli di Antonino tutto il giorno. Antonino e Oriana, Antonino e Giaele. E Antonino e Ginevra. Antonino si comporta meglio di te, di qua, di là. Mi hai rotto il c***o Antonella, Che cogl***i. Litighi con me stai tutto il tempo appiccicata a… Mi hai rotto c***o, mi hai rotto il c***o, porca put***a”.