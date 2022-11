Dichiarazioni choc di Antonino Spinalbese al GF Vip 7. La notizia sta già facendo il giro del web e gli utenti stanno protestando vivacemente, alla luce di quanto detto dall’ex compagno di Belen Rodriguez. Una situazione davvero inaspettata, che ha colto tutti di sorpresa. In particolare, se l’è presa con due concorrenti e dopo queste sue frasi ritenute raccapriccianti c’è chi ha chiesto il provvedimento più drastico, ovvero l’esclusione dal reality show del giovane, che incorrerebbe nella squalifica.

Ovviamente la regia del GF Vip 7 analizzerà con attenzione i filmati legati ad Antonino Spinalbese e al momento non è dato sapere come reagirà il conduttore Signorini, quando sarà messo al corrente di tutto. Le sue sono state parole molto nette, che tutti hanno sentito, e moltissimi telespettatori si sono arrabbiati non poco. Intanto, i due vipponi coinvolti dalle sue affermazioni non ne sanno probabilmente ancora niente, ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha esclamato nella casa più spiata d’Italia.

GF Vip 7, Antonino Spinalbese choc: “Taglio loro le mani”

Dunque, nel corso di una sua chiacchierata al GF Vip 7, Antonino Spinalbese ha esclamato: “Li taglio le mani la prossima volta che fanno così, a tutti e due. In quel caso lì si tratta sempre del gioco, la sottospecie, è difficile trovare un accordo”. Per questa ragione è stata fatta una richiesta esplicita da molti seguaci del reality show, che chiedono l’espulsione dal gioco dell’ex di Belen. Il sito Lanostratv ha riportato alcune delle frasi più dure scritte dal popolo del web contro il gieffino, finito dunque nella bufera.

Su Twitter ecco cosa è stato postato contro Antonino Spinalbese: “Non ci sono parole, basta ora. Cacciatelo voi”, “Lo schifo di questo essere non ha mai fine, uomo vergognoso”, “Fosse solo questo, vergogna”, “Sa solo criticare e offendere piuttosto di fare e dire cose sensate. Belen, hai fatto bene a mandarlo al paese”. Quindi, in tanti si sono scagliati contro il concorrente del GF Vip. Vedremo se davvero la redazione sarà durissima e se ci saranno provvedimenti drastici da annunciare nella prossima puntata in diretta.

#AntoninoSpinalbese fai pena, ti devi vergognare. Sottospecie sei vergognati e tu dici che sei padre? Ma non farmi ridere https://t.co/7jRr3cpRTa — Francesca Leo (@FrancescaLeo18) November 30, 2022

L’attacco col riferimento “al taglio delle mani” è stato fatto nei confronti di George Ciupilan e Nikita Pelizon. Frase molto dura di Antonino Spinalbese, che è finito nella tempesta mediatica. Non resta che aspettare eventuali sviluppi su questa incredibile vicenda.