Amici è andato in vacanza. Ma milioni di persone continuano a seguire le storie dei suoi protagonisti, da Aka7even a Giulia e Sangiovanni, passando per Martina Miliddi e Raffaele Renda. Come sicuramente saprete è stata Giulia Stabile ad essere incoronata campionessa di una delle edizioni più amate dal pubblico. La ballerina l’ha spuntata proprio sul fidanzato Sangiovanni, che la supporta in ogni modo. Ma c’è stata un’altra relazione dietro le quinte che ha fatto parlare.

Quella tra Aka e Martina. I due si sono lasciati. E pochi giorni fa la danzatrice è stata beccata insieme ad un altro allievo del talent show di Maria De Filippi. Cioè Raffaele Renda. Il gossip impazza e sono in tanti a chiedersi cosa stia succedendo tra i due ex partecipanti al programma di Canale 5. Poco dopo la fine della sua precedente storia Martina ha smesso di seguire il suo ex Aka7even. Ora, sulle foto che la ritraggono insieme al nuovo fidanzato, è stata la stessa ballerina a rispondere.

Dopo essere sbarcata su Twitter affermando simpaticamente: “Partendo dal presupposto che non ho la minima idea di come si utilizzi, ci sono anche io”. In tanti, però, stanno criticando ferocemente Martina per il fatto che ha lasciato Aka7even e perché ora sta con un altro allievo conosciuto sempre ad Amici. Con Raffaele le cose vanno bene, evidentemente. E allora Martina risponde così a chi attacca la coppia.





“Credo che nella vita – scrive Martina Miliddi – ognuno di noi sia libero di fare le proprie scelte e non ci sono quelle più giuste o quelle più sbagliate, ma solo quelle fatte col cuore, quelle che ti rendono felice. Leggo i vostri commenti e penso quanto tempo sprecato a insultare due ragazzi di 20 anni che si godono la vita così com’è. Meno cattiveria, vivi e lascia vivere”.

Non so voi ma io sto sperando che Aka da questa storia tra Martina e Raffaele tiri fuori solo una cosa e cioè l’ispirazione per una CANZONE PAZZESCA così come è stato con mi manchi June 1, 2021

“Fuori si sta così bene – conclude Martina nella story su Instagram – godetevi le persone a cui volete davvero bene, ridete, mangiate, siate coraggiosi di prendere la vostra vita in mano, perché credetemi non c’è cosa più bella di vivere senza pensieri”. In ogni caso tra i follower di Martina c’è chi spera nel ‘riscatto’ di Aka7even: “Non so voi ma io sto sperando che Aka da questa storia tra Martina e Raffaele tiri fuori solo una cosa e cioè l’ispirazione per una CANZONE PAZZESCA così come è stato con mi manchi”. Potrebbe succedere davvero, no?