“Why always me?”, ovvero “Perché sempre io?”. Se lo chiedeva qualche anno fa, Mario Balotelli. Beh, forse a distanza di tempo oggi una risposta potrebbe darla lui stesso. Dalle intemperanze alle provocazioni, dalle feste alle scommesse su come lanciarsi in mare con lo scooter, di certo il giocatore non ha mai smesso di far parlare di sè. Più che far parlare il campo, dove in tanti gli hanno spesso riconosciuto un grande talento ma accompagnato da discontinuità, Balotelli ha riempito le pagine della cronaca rosa e del gossip.

Da Melissa Castagnoli a Eliane Cartella, passando per Fanny Neguesha finendo con Dayane Mello, sono state tante le ragazze fidanzate, o presunte tali, con il calciatore. Che, tra le altre cose, è papà di due bambini, Pia, avuta da Raffaella Fico e Lion, figlia di Clelia. Proprio con quest’ultima, anche lei ex, si è aperta una discussione infuocata. Ad accenderla è stato proprio Mario Balotelli con un post su Instagram al quale Clelia, non nominata ma sentitasi chiamare in causa, ha risposto duramente.

Mario Balotelli ha scritto: “La legge dovrebbe impedire alle ‘cacciatrici di dote’ di avere bambini contro il volere degli uomini solo per avere denaro, questo è diabolico, triste e immorale”. Il messaggio prosegue così: “La famiglia viene con amore e non per convenienza. Se tu sei single, ti diverti e non puoi provvedere a te stesso, non usare altre persone come un bancomat, trova un lavoro prima di avere figli. Anche se la legge a volte non è giusta, Dio lo è… E la punizione alla fine sarà eterna”.





A queste dure parole, anche se mai nominata, ha risposto proprio Clelia, l’ex di Mario Balotelli nonché madre del suo secondo figlio. E anche in questo caso il messaggio è stato tutt’altro che morbido: “Sono una sua vittima fisicamente e mentalmente… Non si ferma mai. Non ha rispetto delle madri. L’unica cosa che fa, è mentire”. Queste le parole in risposta al messaggio di Balotelli che, per sgombrare gli equivoci, è stato riportato integralmente nel post da Clelia.

Mario Balotelli e Clelia si sono conosciuti a Nizza nel 2017. Il 28 settembre dello stesso anno Clelia ha avuto Lion, che il calciatore non riconobbe in un primo momento. Una storia già vista, dato che anche quando Raffaella Fico partorì Pia, il famoso papà non la riconobbe. In quest’ultimo caso ci volle una polemica sui giornali, poi finita con un procedimento giudiziario a carico di Balotelli, per farlo tornare sui suoi passi. Oggi Balotelli è in buoni rapporti con Raffaella, un po’ meno, a quanto pare, con Clelia.