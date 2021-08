“Stanno insieme”. Maria Laura con il nuovo fidanzato è amore vero. Arriva la reazione di Paolo Brosio

Sembrava una storia destinata a durare, nonostante i 42 anni di differenza. Ma tra Paolo Brosio e la studentessa 21 Maria Laura De Vitis la relazione si è interrotta. Giusto qualche tempo fa l’ex fidanzata di Paolo Brosio aveva dichiarato da Barbara D’Urso: “È arrivato l’anello! Non l’ho messo all’anulare altrimenti sembra che mi sposo domani!”

Tutto avvenuto dopo una romantica serata. “Credi che lui possa essere l’uomo della tua vita?”, la domanda di Barbara D’Urso a Marialaura De Vitis in diretta a Pomeriggio 5. “Io me lo auguro”, ha replicato lei, motivando poi la sua risposta “Secondo me lui può dare tanto”. Evidentemente, però, quel tanto non era abbastanza se poco dopo quelle parole è arrivata la rottura tra i due. E oggi per lei è iniziata una nuova storia.

Maria Laura De Vitis e Paolo Brosio si erano conosciuti circa un anno fa, ma oggi lei ha già un altro fidanzato. Dopo la storia con il giornalista ex Isola dei Famosi e Grande Fratello Vip, la ragazza ha iniziato una relazione con il rapper coetaneo Lollo G, nome d’arte di Lorenzo Orsini. Il settimanale Diva e Donna ha rivelato che i due si sono conosciuti grazie al lavoro. Il rapper doveva infatti girare il videoclip del brano “Voglia di te”. L’agenzia ha proposto Maria Laura De Vitis e il suo nome è stato accettato.





Dopo aver girato le riprese del video Maria Laura De Vitis e Lollo G sono andati a mangiare con la troupe. Successivamente i due si sono rivisti e la frequentazione è proceduta fino a trasformarsi in una storia vera e propria. Mentre in passato l’ex di Paolo Brosio ha sempre frequentato uomini più maturi, questa è la prima volta che esce con un ragazzo della sua stessa età. Sembra che il vip 64enne, però, non abbia reagito bene quando ha saputo di questa nuova love story.

Paolo Brosio avrebbe dovuto partecipare all’evento Vip Master, ma quando ha saputo che insieme all’ex Maria Laura De Vitis ci sarebbe stato anche il rapper ha preferito declinare l’invito. “Paolo è geloso – le parole della ragazza – ma ci siamo lasciati e io sono libera. Mi spiace però che ancora non siamo riusciti a essere amici come vorrei”. Maria Laura ha definito Paolo Brosio come uno degli uomini più importanti della sua vita, ma a questo punto l’entrata in scena di Lollo G ha cambiato ogni cosa. Chissà se a questo punto riuscirà a recuperare il rapporto con l’ex…