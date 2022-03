Ci siamo, manca poco alla prossima edizione de L’Isola dei Famosi 2022. La prima puntata, come sappiamo, ci sarà il 21 marzo. E a far parlare del programma, oltre che a Ilary Blasi, ci pensa anche Marco Melandri. Il pilota di moto infatti, ha voluto far chiarezza sulle voci della fine del suo matrimonio. Ma non si è fermato qui, perché da mesi si parlava anche di un’altra donna. A questo punto, Melando ha voluto fare lui stesso il punto della situazione, togliendosi, dice, questo peso dallo stomaco.

Marco si è sfogato in un lungo post su Instagram, chiarendo le tempistiche che l’hanno legato alla donna, ormai ex, dopo il suo matrimonio con Manuela, da cui ha avuto una figlia. Dice Marco Melandri: “Da 15 mesi non postavo una foto di famiglia, una foto con AM la ragazza con cui ho avuto una storia nel 2021. Fine 2020: non è segreto, con Manuela abbiamo rotto e ognuno stava a casa propria agendo nel bene di nostra figlia. Nel mentre – ha aggiunto Melandri – ho conosciuto una ragazza, AM (non taggo e non faccio nomi per privacy) ed è nata una storia, non una semplice frequentazione”.

Poi il campione Marco Melandri ha detto: “Manuela era a conoscenza di tutto. Spesso la vita è imprevedibile e le cose cambiano velocemente. Ho iniziato a sentirmi sempre in difetto con tutto e tutti, sentivo di lasciar dietro di me dolore, tristezza e non più amore e allegria. Ho rimesso la mia vita in ordine partendo dalla priorità assoluta, mia figlia. Ho fatto tagli e rinunce in modo non sempre carini e gentili”.





E ancora Marco Melandri: “Ancora una volta le donne si sono rivelate superiori all’uomo. Manu, dopo un suo percorso, non ha mai perso di vista l’obiettivo famiglia e prendendomi per mano, anziché entrare in conflitto, anche quando ne aveva tutte le ragioni, mi ha mostrato la strada ed abbiamo riunito la famiglia”.

Per chi non lo sapesse, Melandri è legato dal 2005 a Manuela Raffaetà che poi ha sposato. I due hanno avuto una figlia, Martina, nata il 19 luglio 2014, per poi far terminare il matrimonio nel 2020. Da quello che si capisce, le cose per loro si sono complicate e non è stato un bel periodo: ma ora hanno ritrovato la tranquillità. Marco Melandri conclude: “Avevo bisogno di liberarmi da questo peso e ripartire da qui per una nuova pagina della mia vita”.