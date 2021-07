Marco Bocci e Laura Chiatti sono legati dal matrimonio ormai da tantissimi anni. Nonostante la loro ufficialità, nel corso degli anni sono uscite fuori notizie e foto non proprio piacevoli. Una cosa che è successa anche nei giorni scorsi e che ha messo in subbuglio i fan dei due attori.

Ad aver turbato la massa, una foto di lui in compagnia di una collega famosa, che ha fatto il giro della rete e che ha alimentato ancora più dubbi sulla relazione sentimentale con Laura, visto che lei non era presente. Un momento sicuramente molto delicato nella loro vicenda.

Anche se il gossip si sta facendo sempre più insistente, puntando il dito su una loro crisi data quasi per certa, pare che Laura Chiatti abbia voluto mettere a tacere eventuali chiacchiere. Pare però che nel frattempo anche un altro particolare abbia alimentato il gossip, e cioè il fatto che Marco Bocci abbia riservato per il compleanno di sua moglie un post molto freddo.





Un post senza alcuna dedica speciale, come invece succedeva tempo addietro. “Happy birthday“, ha scritto l’attore sui suoi social, senza nemmeno un emoji. Ma Laura Chiatti ha voluto mettere a tacere tutti. L’attrice, infatti, ha pubblicato uno scatto in compagnia del figlio e del marito. Uno stralcio di normalità.

Nonostante ciò, la coppia non sembra aver convinto tutti i fan sulla loro riappacificazione. A far sospettare anche alcuni like che Marco Bocci ha messo su certi commenti in cui si parlerebbe di una crisi tra i due. Un’estate davvero particolare per loro. Vedremo come andrà.