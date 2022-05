“Ci sposiamo!”. Fidanzamento e un anello di diamanti pazzesco, la coppia vip pronta per il lussuoso sì

Fiori d’arancio per la coppia Vip. L’attore e la modella Miss Universo 2021 pronti al fatidico ‘si’. La dedica è romantica e sopraggiugne sui social per la gioia dei numerosissimi fan: “Che Dio moltiplichi tutto ciò che desidera per noi”, recita la scritta a corredo della foto che li immortala in un momento felice.

Stiamo parlando del cantante statunitense Marc Anthony e della splendida modella Nadia Ferreira. La coppia ha annunciato di essere molto vicina a coronare il sogno di una vita intera, mostrando a tutti l’anello di fidanzamento tempestato di diamanti.





Non è ancora noto ai fan l’inizio della loro relazione, ma quello che si sa è che Marc Anthony e Nadia Ferreira si sono mostrati in coppia solo qualche mese fa, quando hanno pubblicata la tenera foto e la didascalia che ha fatto sognare tutti. Nella vita del cantante sarebbe il quarto matrimonio, dopo Dayanara Torres, Jennifer Lopez e Shannon de Lima.

E ad annunciare oggi il lieto evento, Marc Anthony in persona e Nadia Ferreira, con una storia resa nota su Instagram dove all’immagine delle mani intrecciate con tanto di anello in primo piano, scrivono: “Festa di fidanzamento”. (Jennifer Lopez, annullato il matrimonio).

Per i più curiosi, ci ha pensato il sito TMZ a divulgare i dettagli del party di fidanzamento di Marc Anthony e Nadia Ferreira. La festa si sarebbe tenuta al Sexy Fish di Miami e si sarebbe protratta per l’intera notte in compagnia di un gruppo di amici stretti.

