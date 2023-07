Damiano David dei Maneskin, fuori la verità. Una rock band italiana che continua a farsi apprezzare dall’ormai numerossimo pubblico di fan. E questo accade non solo su scala nazionale, ma mondiale. Il quartetto di giovanissimi continua a cavalcare la cresta della notorietà e del successo: i concerti della band sono sempre l’occasione giusta per riflettere su quanta strada i musicisti siano riusciti a compiere a suon di applausi. Ma nel corso dell’ultima esibizione live è successo qualcosa che ha chiamato il frontman a intervenire per porre definitivamente chiarezza sulla questione.

Il fuoriprogramma durante il concerto dei Maneskin a San Siro, ecco cosa è successo. La band sta facendo sognare i fan di tutta Italia e le tappe live sono la prova tangibile di una notorietà che i 4 hanno saputo conquistare a suon di ottimo rock e sacrifici. Ben due i sold out all’Olimpico di Roma, e un altro successo anche a San Siro, nonostante la pioggia e tutti gli inconvenienti annessi. I Maneskin dopo le tappe italiane si dicono pronti al tour mondiale, che partirà il 3 settembre in Germania.

Leggi anche: “Una coppia bellissima”. La calda estate italiana è d’amore totale per la cantante e la fidanzata





Il fuoriprogramma durante il concerto dei Maneskin a San Siro scatena la polemica

Ed è proprio sull’esibizione live a San Siro che i riflettori restano accesi. Nel corso del concerto è avvenuto un fuoriprogramma che sembra aver attirato del tutto l’attenzione e sui fatti il frontman della band è voluto intervenire in prima persona. Ma ecco cosa è successo. “Prima che scrivete str*te su TikTok, ho sputato sul palco. Teste di c**o”. Queste le parole di Damiano. Sembra infatti che questo sarebbe accaduto in seguito a un forte colpo di tosse. Inutile dire che è bastato questo per alzare subito un polverone.

Il video del momento infatti si è diffuso velocemente sul web e anche Damiano in persona ha pensato di pubblicarlo ma non senza allegare un “promemoria” per i follower. Tutti ricorderanno quando una simile polemica era scoppiata anche nel mese di aprile. In quell’occasione i commenti dei fan non sono andati troppo per il sottile: “Era necessario? Schifoso”. Questa volta Damiano ha voluto precisare che il presunto ‘sputo’ in seguito al colpo di tosse sia finito sul palco e non sul pubblico.

Ovviamente però l’opinione pubblica anche in tal caso si è divisa. Tra chi ha compreso bene la dinamica dell’accaduto, c’è anche chi invece continua a sostenere che il cantante si sia lasciato andare a un gesto inappropriato. Resta però il fatto che, al di là della polemica varia, il successo dei Maneskin è stata l’ulteriore prova di 4 giovani talenti che fortunatamente non hanno alcuna intenzione prestare orecchie alle critiche per continuare invece a fare sognare i fan con la propria musica.