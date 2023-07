Clamorosa bomba gossip confermata su una amatissima artista italiana, che ha ritrovato l’amore. Ormai non ci sono più dubbi perché è stata paparazzata, mentre era intenta a tenersi mano per la mano con lei e soprattutto a baciarsi sulle labbra. A beccarle il settimanale Chi di Alfonso Signorini, che ha pubblicato una serie di foto sulla neo coppia. Parliamo di Victoria De Angelis, che ha ufficialmente una nuova fidanzata al suo fianco.

Un momento bellissimo per lei, che si sta godendo un’estate coi fiocchi. Non ci sono solamente successi lavorativi, ma anche grandi notizie a livello sentimentale. Victoria De Angelis è al settimo cielo al fianco della nuova fidanzata, la cui identità è stata svelata definitivamente. Sono state scattate delle immagini, mentre erano intente a viversi momenti di grande romanticismo insieme per le strade della capitale Roma.

Victoria De Angelis ha una nuova fidanzata: fioccano baci

Come ben sapete, Victoria De Angelis che ora ha una vita privata straordinaria con la nuova fidanzata al suo fianco, è la bassista della grandissima band dei Maneskin, il cui leader è il cantante Damiano David. Nella capitale italiana le due ragazze hanno camminato insieme e sono anche state paparazzate su un motorino. Si sono scambiate delle carezze, oltre ai baci, e si sono tenute romanticamente mano per la mano. Per loro anche un pranzo all’interno di un bar.

Parlando della dolce metà di Victoria dei Maneskin, lei si chiama Luna Passos e lavora come modella. Originaria del Brasile e precisamente della città di Rio de Janeiro, è di una bellezza stratosferica. Ha i capelli castani e gli occhi scuri, come ha riferito Leggo, ed è stata grande protagonista in sfilate importanti come quelle di Yves Saint Laurent e Givenchy. E ora è felicemente fidanzata con la bassista della band italiana.

Victoria e Luna starebbero insieme da qualche mese, mentre in precedenza non si era saputo sempre molto sulla vita privata della musicista. Spesso era stata data vicina a Damiano, ma con lui ci sarebbe sempre stato solamente un rapporto di grandissima amicizia.