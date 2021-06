“Paolo Berlusconi e Maddalena Corvaglia si amano”. Con queste permale da Lapresse aveva lanciato il gossip dell’estate. Quando tutti hanno letto le indiscrezioni, sono rimasti a bocca aperta. Lui ha infatti ben 30 anni in meno dell’ex velina di ‘Striscia la Notizia’. ‘Novella 2000’ che ‘La Presse’ sono convinti al 100% che lei abbia iniziato un’importante e inattesa storia d’amore con il fratello di Silvio Berlusconi. ‘Novella 2000’ ha riferito dettagli importanti, infatti pare che la presunta coppia abbia certificato la loro storia durante un fine settimana contraddistinto dal romanticismo a Portofino, nel castello di Paraggi.

La loro conoscenza è comunque consolidata da anni, ma stavolta è anche scattata quella scintilla in più che si chiama amore. Maddalena Corvaglia, 41 anni, si sarebbe fidanzata con Paolo Berlusconi, 71. Questo quanto aggiunto invece da ‘La Presse’: “Paolo Berlusconi e Maddalena Corvaglia si amano”. Quindi, non ci sarebbero più dubbi a riguardo e per lei si tratterebbe di una svolta amorosa, così come anche per Berlusconi.

Maddalena Corvaglia, classe 1980, è stata fidanzata con Enzo Iacchetti. Poi si è lasciata e si è unita in matrimonio con il chitarrista americano Stef Burns, dal quale ha avuto la figlia Jamie Carlyn Birnbaum. La separazione è poi avvenuta nel gennaio 2017. Paolo Berlusconi invece è il presidente del Monza dal 2019 ed ha alle spalle due matrimoni. Il primo con Mariella Bocciardo e dal quale sono nate Alessia e Luna Roberta. Poi quello con Antonia Rosa Costanzo, con cui ha avuto altri due figli: Davide Luigi e Nicole Rose.





Dopo i due divorzi, dal 1993 al 2000 ha avuto una storia con la modella e conduttrice Katia Noventa, poi con la showgirl Natalia Estrada e successivamente con la showgirl ed ex gieffina Carolina Marconi. Ma a 24 ore dalla bomba gossip, Maddalena Corvaglia ha smentito la notizia. “Ho letto che sarei fidanzata – ha scritto -. Vi confesso che non vedo l’ora di innamorarmi di nuovo e sappiate che quando succederà, voi sarete i primi con cui lo condividerò”.

“Ho letto anche che avrei ufficializzato il mio fidanzamento a casa di Silvia Toffanin – aggiunge -. Colgo l’occasione per salutare la mia cara amica Silvia della quale conosco il gran cuore ed il pubblico talento, ma non ancora la privata abitazione”.