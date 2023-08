“Ma non ti vergogni?”. Guendalina Canessa, una foto scatena l’orrore contro di lei

Nei giorni scorsi Guendalina Canessa è balzata agli onori del gossip per una clamorosa lite con l’ex gieffino Daniele Dal Moro. Nei giorni scorsi l’ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip ha scritto un post contro gli influencer che si fanno pagare le cene e le serate in discoteca: “Pensate di pagarvela ogni tanto una cena, una vacanza o pensate di andare avanti tutta la vita a tag?”. Qualche ora dopo Guendalina Canessa ha ribattuto con un post al veleno: “Ma se non avessi i soldi di papino lo faresti anche tu Danielino, dai eh“.

Ma la risposta di Daniele Dal Moro è stata devastante e l’ex gieffino ha pubblicato un audio in cui la Canessa gli chiedeva di uscire con una delle sue amiche. “Canessa ma fammi capire… ce l’hai con me perché non sono stato con quale delle tue amiche? Continua a dilettarti nella vecchia arte del marchetaggio (anche per le tue “amiche”) della quale tu, come ben risaputo, sei pioniera senza rompere il cazz* a chi non ti cag*! Tieni ‘sti dieci euro”, ha detto Daniele Dal Moro, poi smentito da Amedeo Venza.

Leggi anche: Guendalina Canessa: età, altezza, peso, fidanzato e figli





Guendalina Canessa, polemica per la foto con i bimbi africani

L’influencer, amico di Guendalina Canessa, ha infatti spiegato che l’audio era vecchio di quattro anni fa. “E uno come te non lo consiglierei neanche alla mia peggior nemica“, ha detto Guendalina Canessa rispondendo a tono a Daniele Dal Moro. In queste ore l’ex gieffina oggi influencer è stata nuovamente criticata per un video pubblicato sul suo account Instagram. Nel filmato di vede l’influencer in spiaggia con in braccio due bambini africani.

Guendalina Canessa si trova in vacanza in Africa, precisamente in Kenya e ha pubblicato un video in cui bacia due bimbi africani che tiene in braccio. Nel post tante critiche di chi l’accusa di voler aumentare i follower usando i bambini. “Perché non li porti a casa tua se sono la tua felicità. Che falistà assurda”, è uno dei commenti. Ma tra le tante critiche anche chi l’ha difesa.

“Non capisco il senso dei commenti. Avranno una mamma e un papà questi bambini. Calmate le cattiverie”, “Guardate che i bambini non si portano via così, avranno una madre e un padre”. “Esatto. Avevano la loro mamma che li ama da morire e non erano abbandonati. Li abbiamo fatti mangiare e siamo stati con loro poi la mamma se li è ripresi. Perché la gente sputa me**a io non capisco”, ha infatti risposto Guendalina Canessa.