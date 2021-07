Luisa Ranieri in lutto. Una notizia improvvisa e dolorosa: l’ultimo, triste saluto

Luisa Ranieri non ha certo bisogno di presentazioni. Brava e bella, è un’attrice amatissima dal pubblico, che in questi anni ha intrattenuto con una marea di film per il cinema e la tv e di fiction che l’hanno vista protagonista. Tra le più recenti La vita promessa e Le indagini di Lolita Lobosco.

Nonostante sia un personaggio di spicco del mondo dello spettacolo italiano, dunque una vip, Luisa Ranieri di rado occupa le pagine della cronaca rosa. Se succede è solo per celebrare il suo amore con il collega Luca Zingaretti con cui ha costruito una bellissima famiglia. Il loro amore dura da più di 15 anni e hanno due figlie, Emma e Bianca. Sui rispettivi profili social Luisa Ranieri e Luca Zingaretti sono attivi e spesso si scambiano dediche dolcissime.

Luisa Ranieri in lutto: “Arrivederci amico mio”

Poco tempo fa Luca Zingaretti ha postato la foto mentre si scambiava un bacio con la moglie Luisa Ranieri e sotto le ha dedicato una citazione di Christopher Marlowe: “Make me immortal with a kiss (Rendimi immortale con un bacio)”. Lei, sempre di recente, ha condiviso un selfie di coppia in primissimo piano e commentato con un semplice “Noi”. Un post che ha ricevuto un’infinità di cuoricini, anche dagli amici vip.





Ma a proposito di Instagram, poche ore fa Luisa Ranieri ha dato una notizia molto triste: la morte di Vittorio Carità. Personaggio di spicco di Napoli, molto amato in città e considerato da tutti una persona di cultura aveva un’eleganza un po’ dandy che lo rendeva un uomo fuori dal tempo, è scomparso all’età di 59 anni.

Una scomparsa improvvisa, questa di Vittorio Carità, che ha addolorato molto Luisa Ranieri, che evidentemente lo conosceva bene. E infatti lo ha salutato tra le Storie con queste parole: “Arrivederci amico mio”. Anche l’attrice di Gomorra, Cristina Donadio, ha voluto dedicargli un post: ha pubblicato una foto insieme scattata durante una sfilata fatta insieme.