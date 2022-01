“Voglio sconfiggere il cancro”. La lotta dell’ex volto di Uomini e Donne: “Devastante”

Ne abbiamo già parlato della sua malattia. Luisa Anna Monti, ex volto di Uomini e Donne sta combattendo la sua battaglia contro il cancro. Era il 2 luglio quando l’ex dama del Trono Over, sulla rivista Uomini e Donne Magazine, confessò di avere un tumore al seno. La donna aveva lanciato un messaggio importantissimo sulla prevenzione e proprio in queste ultime ore Luisa Monti fa sapere al pubblico come sta proseguendo la sua lotta. L’ex dama sui suoi profili social condivide una foto che la ritrae sorridente e felice, che risale a qualche tempo fa.

Naturalmente, al suo fianco, c’è sempre Salvio Calabretta, l’ex cavaliere conosciuto proprio all’interno del programma. Luisa Anna Monti ha scritto a corredo della foto: “Mi piace molto, mi ricorda tante emozioni”. La 49enne fa poi una precisazione: “La terapia ormonale è devastante, ma non si molla, mai”. E ancora Luisa Monti: “Queste donne non hanno paura, scavalcano muri invalicabili, non temono le tempeste e hanno la luce del Sole”.

E aggiunge: “Se crollano fanno finta che vada tutto bene e vivono con il sorriso”. Luisa Anna Monti ammette che è felice di essere così ed è anche grata alla vita, nonostante tutto. Solo qualche tempo fa, sempre sui social, faceva sapere ai suoi fan che “il cammino verso la guarigione prosegue bene”.





Luisa Anna Monti ha anche ammesso che è molto stanca per via delle cure a cui viene sottoposto e il suo corpo ha chiaramente “subito dei cambiamenti”. Ma è viva e questa è senza dubbio la cosa più importante. Tra l’altro, la Monti aveva già parlato della terapia ormonale, che causa degli effetti collaterali non di poco conto. L’ex volto di Uomini e Donne aveva ribadito di non avere alcuna intenzione di gettare la spugna.

Le probabilità di recidive ci sono e durante i controlli il suo cuore batte fortissimo. Mostra la sua sofferenza “con la fierezza di essere vincente”. Proprio per colpa della malattia, il matrimonio di Luisa Anna Monti e Salvio è purtroppo stato rimandato. Ma sono tante le persone che la stanno sostenendo: ci sono ad esempio molte ex partecipanti di UeD. Parliamo di Barbara De Santi, Denise e Sabrina.