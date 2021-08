“Non mi interessa”. Luciano drastico dopo Temptation e Manuela. E ora il pubblico si dovrà ricredere

È finita nel peggiore dei modi a Temptation Island la storia tra Manuela e Stefano. Il loro percorso è stato un susseguirsi di scambi di accuse tra i due ed è emerso tutto il rancore che li divide. Durante il programma si sono sempre più avvicinati ai rispettivi tentatori: Federica per Stefano e Luciano per Manuela. E degli ultimi due si parla tantissimo dopo la fine del reality delle tentazioni. Per Manuela è tempo di guardare avanti.

Nel suo percorso ha trovato il bel tentatore napoletano Luciano Punzo. Tra loro è nata una passione travolgente e adesso stanno vivendo insieme la loro relazione. La distanza tra i due pare non essere un problema: lei è di Brindisi, lui è napoletano e di recente la ragazza ha conosciuto la famiglia di Luciano, mentre presto lei farà le presentazioni in famiglia. E la convivenza? “Vedremo. Lui mi ha detto che vorrebbe portarmi a Napoli”, ha detto Manuela a Nuovo Tv.

Quasi ogni giorno i due sono impegnati a schivare le critiche di chi pensa che stiano recitando. Raramente è successo che un tentatore e un fidanzato si mettessero insieme dopo il programma, per questo una parte del pubblico fatica a crederci. Ma per Luciano Punzo non c’è critica che tiene: lui ha creduto davvero in Manuela e adesso ha intenzioni serie con lei. Dopo Temptation Island ha iniziato a vivere la ragazza brindisina nella quotidianità e spesso si immortalano insieme felici e innamorati.





Nonostante si mostrino sempre sorridenti sui social, c’è qualcuno che pensa sia tutta una farsa. In un primo momento Luciano e Manuela hanno provato a spiegare che i loro sentimenti sono veri, ma adesso pare non ne abbiano più intenzione. In alcune stories di Instagram Luciano Punzo ha affermato di non voler più rispondere alle critiche. Ha preso la sua decisione e marcia dritto in quella direzione: non si cura di chi non gli crede. Vuole viversi serenamente la sua storia con Manuela.

Ha anche precisato che non risponderà più a nessun commento negativo: “La mia storia è vera”, continua a ribadire con forza Luciano Punzo che fa sul serio con Manuela Carriero dopo Temptation Island e non sta recitando solo per visibilità: “Non ho mai mentito in vita mia, non mi interessa fare pubblicità e televisione. A me interessa solo che ho trovato la ragazza giusta per me, una ragazza che per me è oro e che non si trova facilmente. Io vivo la mia storia con lei, basta, non mi interessa più niente”.