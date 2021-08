“È stata una storia d’amore stupenda, mi porterò dentro i momenti più belli e li ricorderò sempre con un sorriso. Però a volte semplicemente le cose prima cambiano e poi finiscono. Ci abbiamo provato e riprovato, ci siamo aspettati, supportati ma siamo insieme a capire che le nostre strade purtroppo devono dividersi. La stima rimane, il bene anche. Vi voglio bene”.

Queste le parole di cui si è servito Luca Onestini per raccontare ai suoi follower la fine della sua storia con Ivana Mrazova. A distanza di qualche ora Ivana Mrazova ha rotto il silenzio sui social e ha smentito il suo ex fidanzato Luca Onestini. Ora vi raccontiamo meglio l’epilogo narrato da lei.

Da qualche tempo le voci su una crisi tra Luca Onestini e Ivana Mrazova si sono moltiplicate. Indizi social, foto non commentate, ma niente di ufficiale, solo tante illazioni. Finalmente l’ex tronista ha deciso di fare chiarezza. La crisi c’è stata eccome, i due hanno provato a ricucire il rapporto, ma evidentemente non ci sono riusciti. E Luca ha spiegato tutto con il post su Instagram che abbiamo riportato.

Le parole di Ivana Mrazova: “Come avete visto dal post di Luca, la nostra storia purtroppo è finita. Penso che non ci siamo aspettati e supportati, penso che non siamo riusciti a gestire una cosa che era bellissima. In più l’ultimo anno ci ha messo davanti a tante prove e non li abbiamo superate. Mi dispiace perché erano quasi 4 anni bellissimi insieme con tanto tanto amore e complicità. Il nostro libro finisce qui”.

Giusto nell’aprile 2020 Luca e Ivana hanno festeggiato i due anni di relazione. Tutto sembrava andare per il meglio. “Due anni insieme – queste le parole dell’ex gieffino – questo è il video della sorpresa del nostro secondo anniversario… Avevo deciso di tenerlo per me”.