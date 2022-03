“Momenti difficili”. Luca Onestini se lo lascia sfuggire, le sue parole mettono in ansia i fan

Luca Onestini è diventato molto celebre in questi ultimi mesi anche in Spagna, dove ha preso parte al reality show ‘Secret Story’ che assomiglia molto al nostro ‘Grande Fratello’. Nonostante il suo presente sembrava potesse essere solamente contraddistinto da notizie positive, ecco che lui stesso ha deciso di rompere il silenzio e ha riferito che non sta attraversando un momento facile. Ha deciso di essere molto onesto e trasparente con i suoi fan, che ora stanno iniziando a preoccuparsi.

Recentemente Luca Onestini aveva fatto discutere dopo che si era mostrato sui social con un occhio nero, ma che era invece finto. “Basta fake news. Avevo detto espressamente che il mio occhio nero era fatto con il trucco. Cosa fanno i siti italiani? Aspettano le 24 ore, che non ci sono più le mie storie, e vanno a dire che sono stato picchiato. Basta fake news”. Aveva raccontato che era stato picchiato da alcuni tifosi a Parigi per difendere la sua fidanzata, ma era tutto frutto di una burla.

Nelle ultime ore Luca Onestini ha rilasciato un’importante dichiarazione ad ‘Europa Press’ e parlando con i giornalisti è entrato nei dettagli della sua vita privata. Decisamente a sorpresa ha fatto una dichiarazione inaspettata che coinvolge dunque la sua sfera più intima. Si pensava che stesse vivendo settimane da sogno e invece non è proprio così. Ovviamente nei prossimi giorni si comprenderà di più cosa davvero succederà, ma sta di fatto che ha lanciato un vero e proprio campanello di allarme.





In particolare, ad ‘Europa Press’ Luca Onestini si è soffermato sulla sua partner Cristina Porta, con la quale non starebbe attraversando momenti indimenticabili: “Quando hai un partner è normale vivere dei momenti difficili”. L’ex ‘Uomini e Donne’ e ‘GF Vip’ è stato intervistato mentre si trovava ad uno show a teatro a Madrid insieme al fratello Gianmarco. Non ci sono state reazioni da parte della ragazza, che a questo punto potrebbe anche intervenire per fare il punto della situazione sul loro rapporto.

E ‘Gossip e Tv’ ha voluto ricordare anche chi sia Cristina Porta. La giovane, che ha 31 anni, lavora come giornalista sportiva nel territorio iberico e precisamente fornisce il suo servizio a ‘Telecinco’. Ha avuto in passato una storia d’amore con il calciatore Borja Mayoral. Bisognerà adesso vedere col passare del tempo se questi momenti difficili riferiti da Onestini siano passeggeri o meno.