Luca Calvani, coming out dell’ex vincitore dell’Isola dei Famosi. Il tutto è avvenuto a sorpresa e attraverso i social, infatti ha postato tre foto su Instagram che lo hanno immortalato insieme ad un uomo. Una vera e propria dedica amorosa quella dell’ex volto anche di Uomini e Donne, che ha avuto esperienze anche come attore. Un momento sicuramente molto piacevole anche per i suoi follower, che immediatamente hanno risposto a quel messaggio, postato da Calvani nelle ultime ore e che è diventato virale.

Luca Calvani, coming out ufficiale e presentazione del nuovo fidanzato attraverso alcune immagini. Un coming out lo ha fatto anche l’attrice Rebel Wilson qualche settimana fa. “Pensavo di cercare un principe Disney, ma forse ciò di cui avevo davvero bisogno per tutto questo tempo era una principessa Disney. #LoveisLove”. Come rivelato dal sito Biccy, l’attrice originaria dell’Australia ha ottenuto numerosi commenti anche da personaggi famosi del calibro di Anna Kendrick, Tyler Barnhardt, Melanie Griffith e anche Elizabeth Banks.





Luca Calvani, coming out dell’ex Isola dei Famosi

Luca Calvani, coming out improvviso dell’ex Isola dei Famosi e UeD, che sul suo profilo Instagran ha scritto: “Il tempo si ferma e vedo solo luce. Noi. #pridemonth #tuscany #2196days #energyorbs”. E a incuriosire è stato anche il fatto che abbia scritto 2.196, che secondo il sito Gossip e Tv corrisponderebbe ai giorni vissuti insieme al suo partner. Quindi, la relazione sentimentale potrebbe essere cominciata sei anni fa, nonostante solamente adesso abbia deciso di uscire definitivamente allo scoperto.

Parlando della carriera di Luca Calvani, nel 2004-2005 è stato corteggiatore a Uomini e Donne, mentre in precedenza aveva lavorato a Distretto di Polizia come attore nonché ne Le Fate Ignoranti. Successivamente, nel 2006 ha vinto l’Isola dei Famosi e poi è stato protagonista in diverse serie tv: La Freccia Nera, Don Matteo 7, Beautiful, Carabinieri 4, Cotti e mangiati e Un posto al sole. Il suo compagno, che tiene per mano nella foto, si chiama Alessandro e entrambi hanno acquisito a Pontemazzori Le Gusciane Lovely Tuscan Retreat.

Questi alcuni dei commenti sotto le foto di Luca Calvani, che ha dunque fatto coming out ufficialmente: “La bellezza ha una luce intensa, voi siete la bellezza”, “Ma che bella coppia”, “Che meraviglioso scatto”. E ancora: “Un caro saluto Luca e Alessandro”, “Siete bellissimi”, “Stupendi tutti e tre, siete davvero una grande meraviglia”.

