Rebel Wilson, coming out dell’attrice. La donna ha fatto un bellissimo e commovente annuncio e ovviamente si è subito compreso che lei ha deciso di scegliere una persona di sesso femminile per il suo futuro amoroso. Infatti, si è immortalata insieme alla nuova fidanzata e le ha scritto una dedica davvero indimenticabile. Impazziti di gioia i suoi fan, che non potevano ovviamente che riempirla di like e di auguri per questa sua straordinaria novità. Un amore che sembra già fortissimo.

Nelle scorse ore Rebel Wilson e il coming out sono diventati la notizia del giorno. Invece, circa un anno fa Rebel Wilson aveva annunciato di aver perso 30 chili. A stretto giro l’attrice ha compiuto quella che è una vera e propria trasformazione. Non si è mai sentita meglio di così, aveva raccontato il Daily Mail, grazie a quello che per lei è stato l’Anno della Salute, ovvero un periodo dedicato al proprio corpo e al benessere. “È stata una sfida per me, perché non mangiavo molta carne. Ora mangio pesce e petto di pollo”.





Rebel Wilson, coming out: presentata la sua fidanzata

Rebel Wilson, il coming out lo ha annunciato così su Instagram a corredo di una foto insieme alla sua dolce metà: “Pensavo di cercare un principe Disney, ma forse ciò di cui avevo davvero bisogno per tutto questo tempo era una principessa Disney. #LoveisLove”. Come rivelato dal sito Biccy, l’attrice originaria dell’Australia ha ottenuto numerosi commenti anche da personaggi famosi del calibro di Anna Kendrick, Tyler Barnhardt, Melanie Griffith e anche Elizabeth Banks. Una vera apoteosi.

Rebel Wilson si è fidanzata con Ramona Agruma, apparsa nella foto al suo fianco. Agruma lavora come imprenditrice ed è anche colei che ha fondato il marchio di vestiti Lemon Ve Limon. E ora tutti sanno che è diventata la sua partner ufficiale. Stando a quanto aveva già detto un po’ di tempo fa, la fidanzata l’ha conosciuta e poi quindi frequentata grazie all’aiuto di un suo amico. Ma in questa sua intervista non aveva fatto capire che si trattasse di una donna. Invece ora l’ha presentata a tutti.

Rebel Wilson, che ha 42 anni, è nata a Sydney il 2 marzo del 1980 e oltre ad essere attrice è pure comica e sceneggiatrice. Per quanto riguarda i suoi ultimi anni lavorativi, nel 2011 ha recitato nel film Tre uomini e una pecora, poi nel 2016 in Single ma non troppo e nel 2019 in Attenti a quei due. Poi quest’anno nella pellicola Cheerleader per sempre. Da segnalare anche alcune sue esperienze nel mondo del teatro.

