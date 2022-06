“Mi sono sempre piaciute le donne”. Coming out a 95 anni, il volto noto esce allo scoperto e lancia un appello

Coming out per la leggenda dello sport. La sua storia parla molto chiaro: nella vita non è mai troppo tardi per respirare la liberà di espressione. Lo sa bene Maybelle Blair, leggenda del baseball americano, che ha fatto coming out a ben 95 anni.L’ex giocatrice ha spiazzato tutti con le sue parole durante il Tribeca Film Festival.

Maybelle Blair è diventata una vera e propria icona della All-American Girls Professional Baseball League, fondata nel 1943 e completamente in rosa che ha dettato l’ispirazione per il film del 1992 con Madonna e Geena Davis, Ragazze Vincenti. Mai occasione più giusta come quella del Tribeca Film Festival per parlare con il cuore al pubblico presente e anche oltre.





Maybelle Blair, il coming out a 95 anni

Queste le parole di Maybelle Blair che a 95 anni ha deciso di spiazzare tutti con il coming out: “Penso che sia una grande opportunità per queste giovani giocatrici di rendersi conto che non sono sole e che non devono nascondersi. Mi sono nascosta per 75, 85 anni e questa è praticamente la prima volta che faccio coming out”.

E il pubblico non ha potuto che restare piacevolmente colpito dalle parole di Maybelle Blair, che ha così visto davanti a sè un tripudio di applausi. Un’approvazione che l’ex giocatrice ha continuato a ricevere anche sulle piattaforme social. Infatti proprio attraverso con l’account Instagram, la serie tv A League Of Their Own ha voluto porgere i più sentiti ringraziamenti alla star della serata.

Maybelle Blair, una vera icona dell’ambito sportivo anche dopo il suo ritiro. Infatti la Blair ha rivestito la carica di vicepresidente del Center for Extended Learning for Seniors (CELS) ma anche collaboratrice in svariati progetti dell’AAGPBL Players Association, a cui si deve l’apertura di Women in Baseball, esposizione permanente inaugurata nel 1988 per onorare l’intero All -American Girls Professional Baseball League.

