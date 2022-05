“È nata Stella”. Fiocco rosa per l’attore delle fiction: gioia pura per la terza figlia

Il famoso attore romano Luca Angeletti papà di nuovo, per la terza volta. Il 48enne ha fatto sapere ai suoi fan, sui social, la nascita della sua nuova figlia. La piccola si chiama Stella, fa sapere il papà, postando le foto della compagna Ylenia ancora in sala parto. In tante stories, l’ex inviato de Le Iene, ha mostrato tutta la sua felicità per l’arrivo della piccola: “Benvenuta Stella!”, ha scritto Luca Angeletti nel primo scatto che ritrae mamma e figlia. Poi l’attore romano ha scritto: “Grazie della luce che porti con te”.

E ancora: “Auguri a te mamma Yle, forza della natura. Vi amo”. Luca Angeletti papà ancora, per la terza volta ma il suo cuore di certo non smette di battere ed emozionarsi: “Il mio cuore batte a mille”, dice sui social. L’attore di “Promessa d’amore” e “Una talpa al bioparco” è super felice per l’arrivo di Stella e i suoi occhi lo dimostrano. Sempre in ospedale, nelle storie successive, ecco arrivare anche l’incontro di Stella con le due sorellone.





Luca Angeletti papà per la terza volta: l’attore romano presenta a tutti Stella

A questo punto Luca Angeletti, papà per la terza volta, scherza citando Steven Spielberg e storpia il suo capolavoro “Incontri ravvicinati del terzo tipo” con un più familiare e amorevole “Incontri ravvicinati col terzo nato”. Negli scatti la piccola si trova in braccio al papà con le due sorelle maggiori che emozionate salutano per la prima volta la piccola e meravigliosa Stella.

Poco dopo per l’attore c’è anche spazio per il ritratto di famiglia al completo. (Leggi anche: “È nata Isabel”. La coppia di Uomini e Donne presenta la loro prima figlia). Eccola mamma Ylenia che riceve la visita del marito e delle tre figlie e in questo caso il commento non può che essere “Gioia pura e basta!”. E ancora scrive Luca Angeletti papà per la terza volta: “Viva Stella! Viva noi! Viva la vita!”.

Una grande e bellissima emozione per il bravo attore romano che ha voluto rendere partecipi tutti i suoi follower e ammiratori. Perché, come se non bastasse ripeterlo ogni volta, la felicità è reale solo se condivisa. E lo sa bene Luca Angeletti papà di nuovo, per la terza volta. Una nuova vita, quella di Stella, ora sarà sempre parte di questa bella, bellissima famiglia.

