“Solo noi tre”. Primo figlio per la coppia vip. L’annuncio dopo 2 anni d’amore e tanta sofferenza

La bella notizia è arrivata poco fa sui social. Ad annunciarlo è stata proprio la modella e influencer. Lo ha fatto dal suo profilo Instagram: le due fotografie in cui è ben visibile il pancino sono diventate subito virali. “Solo noi tre” è la didascalia del post. Dopo anti dolori una gioia per la coppia. La loro storia d’amore era uscita allo scoperto per la prima volta nel luglio 2020 pochi mesi dopo che lui aveva perso la fidanzata Caroline Flack, morta suicida a febbraio. Un dolore atroce che ha spaccato il cuore del modello ed ex tennista.



Lei è la bellissima Lottie Tomlinson sorella minore di Louis Tomlinson degli One Direction. È un’influencer con oltre 4 milioni di follower e creatrice del marchio di finta abbronzatura Tanologist. Lui è Lewis Burton che si è affrettato a lasciare il suo commento sui social: “Vi amo entrambi per sempre ❤️”. Molti altri influencer si sono affrettati a condividere le loro congratulazioni con Shaughna Philips commentando “Oh mio dio congratulazioni ragazza meravigliosa!!!! ❤️❤️❤️❤️❤️” ed Emily Blackwell di Made in Chelsea commentando “Congratulazioni 😍❤️”.



Stelle emergente Lottie Tomlinson ha dovuto affrontare tanti dolori negli ultimi anni.La sorella di Lottie, Félicité, 18 anni, è morta per overdose accidentale di droga, tre anni dopo la morte di sua madre Johannah, morta di cancro. Natta Charlotte Elizabeth Tomlinson il 4 agosto 1998 a Doncaster, in Inghilterra. Ha due sorelle gemelle, Phoebe e Daisy.







Inoltre, aveva una sorellastra, Doris, e fratellastri, Ernest e Louis Tomlinson, quest’ultimo essendo un cantautore e membro della band pop One Direction. In seguito al divorzio dei suoi genitori, sua madre ha avuto una relazione con Daniel Deakin. I due si sono sposati a luglio 2014. Lottie era una delle damigelle di sua madre.



Lottie Tomlinson ama guardare i reality show, il suo preferito è Ex on the Beach di MTV, Celebrity Big Brother e così via. È interessante notare che, proprio come le persone usano “caro”, “ragazze” e “tesoro”, usa la parola “sale” come termine di tenerezza. È una fan della squadra di calcio del Doncaster Rover, la stessa squadra in cui gioca suo fratello Louis Tomlinson.