Lory Del Santo vive a Los Angeles adesso. Non si vede da un po’ in tv, ma è un personaggio noto a tutti anche perché ha iniziato la carriera nel mondo dello spettacolo nel lontano 1975. Lo scorso anno era all’Isola dei Famosi come naufraga e su Instagram resta comunque attiva. Ma l’ultimo post ha generato un polverone. La foto è stata scattata in strada a Los Angeles: un selfie dove però secondo molti la showgirl sarebbe irriconoscibile. Ma cosa ha fatto al volto, è la domanda che molti si stanno facendo dopo la foto social.

“Il sole splende in giro per il mondo. Bisogna andarlo a trovare. Non ti fermare”, la didascalia lasciata da Lory Del Santo a corredo dell’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo Instagram. Ma non è il messaggio, è la foto in sé che ha scatenato i follower. Tanti sono convinti che abbia abusato della chirurgia sul volto: “Ha cambiato fisionomia non sembra neanche lei”, scrive un utente. Ma di commenti di questo tipo ce ne sono diversi, anche se potrebbe semplicemente aver fatto ricorso ai filtri di Instagram.

Lory Del Santo “irriconoscibile”: l’ultima foto

Scendendo nel dettaglio, le accuse principali sono per il naso, secondo alcuni molto più sottile, per le guance decisamente rimpolpate, le labbra molto più voluminose del solito e anche per gli occhi, che non sembrano gli stessi: “Hai ingrandito labbra inferiori. Cambi completamente fisionomia. Mi piacevi molto di più prima. Peccato, espressione cambiata”.

E ancora: “Ti avevo scambiato per Nathaly Caldonazzo” e “Irriconoscibile”. Ma non mancano commenti in difesa di Lory Del Santo: “Ma nel 2023 una persona può essere libera di usare filtri o rifarsi dal chirurgo quanto e come vuole se vuole o deve costantemente essere contestata da voi? Boh” e “Molto meglio rispetto a tanti scempi che vedo”, scrive un altro ammettendo quindi i ritocchini.

Ma Lory Del Santo, 64 anni, è rifatta? Qualche anno fa in tv disse di aver fatto un ritocco al naso e un lavoro continuo sull’hair look, ovvero una tecnica che consente di rimpolpare i capelli con un effetto extra volume. Nessun. Intervento al seno, invece: “Io il seno lo aumento mangiando, che è la cosa più naturale. Più mangi e più ti aumenta il seno. Ho ritoccato la bocca leggermente, ma 18 anni fa”.