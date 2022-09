“Lei sa”. Marco Cucolo, torna tutto in ballo: parla di Lory Del Santo e non ha dubbi

Marco Cucolo e Lory Del Santo, dopo mesi di silenzio si torna a parlare di loro. Sono passati oltre 100 giorni dalla fine dell’Isola dei Famosi dove la coppia era arrivata insieme. Lei fatta fuori dal televoto e lui costretto al ritiro. Durante l’avventura in Honduras ha perso 23 chili, passando da 106 a 83 chili, e proprio tra le spiagge di Cayo Cochinos il concorrente ha scoperto di soffrire di calcoli alla cistifellea: “I medici che mi hanno visitato in Honduras dicono che l’operazione è urgente”, aveva raccontato. “Dovrò fare attenzione, limitarmi nel cibo ed evitare alcuni alimenti. Non potrò tornare com’ero prima. Psicologicamente non è facile”, aveva spiegato in una intervista a Fanpage.



Proprio la scarsa alimentazione sull’Isola dei Famosi ha fatto emergere una condizione che in altre situazioni non avrebbe scoperto: “Dovrò fare questa operazione e poi potrò tornare alla normalità. Ora sono in una situazione rischiosa, devo fare attenzione a quello che mangio, perché se sbaglio sto male”. L’operazione era andata bene.





Marco Cucolo e Lory Del Santo, la crisi è alle spalle



Al ritorno in Italia si è anche riconciliato con Lory Del Santo che lo aveva lasciato in diretta. Il motivo lo aveva spiegato senza girarci troppo intorno. “Credevo e speravo che ‘L’isola dei famosi’ fosse per noi un’esperienza che ci unisse ancora di più. Desideravo rimanessimo compatti a supportarci, anche contro tutti. Invece lui, pur di non perdere i consensi, anche con gli altri naufraghi, ha preferito lasciarmi da sola a difendermi col mondo”. (Leggi anche “Così è meglio”. Lory Del Santo e Marco Cucolo, colpo di scena all’Isola dei famosi)



Poi tutto era tornato al posto giusto. Nonostante la differenza d’età – Lory ha 63 anni, Marco 30 – la relazione tra i due ha ripreso vigore. Marco Cucolo a Nuovo Tv ha rivelato: “Devo dire grazie a Lory e all’Isola – le sue parole al settimanale – perché mi hanno dato una bella svegliata”. Ma qualcosa potrebbe non essere proprio a posto.



Sempre a Nuovo tv Marco ha lanciato un frecciata alla compagna che, dopo l’Isola, si era lamentata di lui. “Le cose di cui si lamentava erano futilità…Alla fine non ho mai fatto niente di grave…”. Ha attaccato con ironia. Una frase detta con il sorriso ma che lascia pensare che il passato non sia del tutto sepolto.

Lory Del Santo e Marco Cucolo, notizia bomba a 4 mesi dall’addio: l’annuncio ufficiale