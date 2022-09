Lory Del Santo e Marco Cucolo, notizia bomba a 4 mesi dall’addio: l’annuncio ufficiale

Lory Del Santo e Marco Cucolo di nuovo insieme. I due ex protagonisti dell’Isola dei Famosi erano usciti con diversi problemi da risolvere dal reality. La showgirl ha accusato il fidanzato: “Non mi ha difeso quando il branco mi stava attaccando. A me bastava dicesse ‘lei non è falsa io la conosco’. Lui invece ha dato ragione anche a loro per non farsi nominare. Ha messo in atto una strategia. Adesso che torna in Italia andrà dai suoi. Se non mi chiederà scusa davanti a tutti mi vedrà in fotografia”.

Effettivamente tra i due la crisi si è aggravata e si è parlato di rottura. Per un po’ di tempo Lory Del Santo è sembrata indifferente all’ex e Marco Cucolo si è mostrato a Napoli in compagnia di alcuni amici, ma nessuna foto con Lory Del Santo né video. Il napoletano ha poi dovuto affrontare i problemi fisici che l’avevano costretto a lasciare l’Isola e lo ha fatto da solo: “Anche se fosse stata qui, non sarebbe stata d’aiuto. Ha mille cose da fare. E poi quando c’è da curarsi, non è il suo campo…”.





Lory Del Santo ha perdonato Marco Cucolo: le sue parole

Lory Del Santo è partita per l’America e in un primo momento sembrava che Marco Cucolo non la seguisse. Poi però è volato a Los Angeles per chiederle scusa e a quanto pare la showgirl lo ha perdonato. Al settimanale Nuovo Tv Lory ha dichiarato: “Lui ora ha maggiore fiducia in sé stesso”. Insomma la storia tra i due, durata 9 anni, non è ancora finita.

Nonostante la differenza d’età – Lory ha 63 anni, Marco 30 – la relazione tra i due ha ripreso vigore. Marco Cucolo a Nuovo Tv ha rivelato: “Devo dire grazie a Lory e all’Isola – le sue parole al settimanale – perché mi hanno dato una bella svegliata”. Dopo aver superato i problemi di salute il compagno di Lory Del Santo ha fatto una promessa importante: non sarà più quello di prima.

Marco Cucolo ha capito di aver rischiato seriamente di perdere Lory Del Santo. Così, dopo averle chiesto scusa e aver ottenuto il suo perdono le ha fatto una promessa: “Non voglio più tornare alla persona pigra e inutile di prima”. Dunque le incomprensioni e gli scontri sono ormai un lontano ricordo: tra i due è tornato l’amore. Durerà? Staremo a vedere.

