“Intervento chirurgico”. Marco Cucolo, la foto dall’ospedale. E intanto Lory Del Santo…

Marco Cucolo ha dovuto abbandonare in anticipo l’Isola dei Famosi. Il compagno di Lory Del Santo è stato costretto al ritiro dal reality in seguito a problemi di salute che gli hanno impedito di proseguire la sua avventura. Durante l’avventura in Honduras ha perso 23 chili, passando da 106 a 83 chili, e proprio tra le spiagge di Cayo Cochinos il concorrente ha scoperto di soffrire di calcoli alla cistifellea: “I medici che mi hanno visitato in Honduras dicono che l’operazione è urgente”, ha raccontato. “Dovrò fare attenzione, limitarmi nel cibo ed evitare alcuni alimenti. Non potrò tornare com’ero prima. Psicologicamente non è facile”, ha spiegato in una intervista a Fanpage.

Proprio la scarsa alimentazione sull’Isola dei Famosi ha fatto emergere una condizione che in altre situazioni non avrebbe scoperto: “Dovrò fare questa operazione e poi potrò tornare alla normalità. Ora sono in una situazione rischiosa, devo fare attenzione a quello che mangio, perché se sbaglio sto male”. Al ritorno in Italia si è anche riconciliato con Lory Del Santo che lo aveva lasciato in diretta.





Marco Cucolo operazione alla cistifellea dopo l’Isola dei Famosi

L’ex naufraga non aveva gradito il comportamento del compagno che non aveva preso le sue difese durante gli scontri con gli altri naufraghi: “Quando ti hanno chiesto di me, hai detto che ero così anche a casa. Ho capito bene qual era il tuo gioco. Dovevi conquistare i tuoi amici così non ti avrebbero votato. Sono stata attaccata da un branco di 7 lupi e tu non mi hai difeso nell’unico momento in cui dovevi tirare fuori una frase semplice. Dovevi dire che mi conosci come le tue tasche e che sono trasparente. Hai sbagliato e adesso torni a casa dalla tua famiglia, stai lì e ti chiarisci le idee. Un uomo di 30 anni deve prendersi la sua responsabilità. Se tu non chiedi scusa davanti a tutta Italia per questo errore gravissimo, mi vedrai in fotografia per i prossimi 10 anni”.

Ora il momento dell’operazione è arrivato per Marco Cucolo come ha fatto sapere lui stesso dalle Instagram Stories. Un selfie dall’ospedale con la scritta “Finalmente mi opero”. La faccia è seria, ma c’è la consapevolezza che l’intervento va fatto. Si tratta di un momento che Marco Cucolo attendeva dal suo rientro dall’Honduras. L’ex naufrago ha annunciato di essere in ospedale per sottoporsi ad un intervento chirurgico di colecisti. Durante la permanenza a Cayo Cochinos, a causa dell’alimentazione scorretta e del poco cibo, Marco Cucolo ha cominciato ad accusare dei forti dolori diventati sempre più intensi con il trascorrere delle settimane.

Al suo fianco, però, non ci sarà Lory Del Santo con cui, però, non c’è alcuna crisi. In un’intervista rilasciata ai microfoni di Non Succederà Più, trasmissione radiofonica condotta da Giada De Miceli, Lory ha spiegato di trovarsi negli Stati Uniti per vedere il figlio. Il soggiorno americano della Del Santo era già programmato e Cucolo dovrebbe raggiungerla dopo la convalescenza. “Certo è tutto ok tra noi. Lui è a Napoli, deve operarsi. Siamo divisi adesso ma poi verrà da me se i tempi dell’operazione lo permettono”, ha spiegato Lory Del Santo.

