“Non sapete ancora cosa succederà”. Lory Del Santo, non è finita: su Marco Cucolo ha deciso

Lory Del Santo, la confessione durante il post-finalissima dell’Isola. Un appuntamento imperdibile quello previsto dopo la proclamazione del nome del vincitore. Anche Lory Del Santo ospite all’Isola Party, il format condotto da Ignazio Moser e Valentina Barbieri sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Lory Del Santo, la confessione su Marco Cucolo dopo l’Isola: “Sembra che ci sia una positività nell’aria, io parto lui rimane a Milano, in America io ho degli amici, diciamo che si deve curare”, afferma a proposito del rapporto con il fidanzato.





Ma non solo. L’ex naufraga in tempi di bilancio dopo un’avventura decisamente fitta di alti e bassi: “Se dovessi tornare a un reality non sarò più buona. Incassare tutto non paga. Sarò diversa. Non sarò più quella che nasconde tutte le malefatte degli altri senza denunciare, assolutamente lo dirò in diretta tu mi stai accusando ma invece non è vero perchè hai mangiato”. (Lory Del Santo, la rivelazione choc: “Tutto organizzato”).

Poi Lory Del Santo torna nuovamente sull’argomento più spinoso, quello sentimentale: “Diciamo che è in sospensione, nel limbo dove non c’è giudizio al momento, tutti sono schierati dalla sua parte ma non sanno che deve subìre l’inferno. Ho notato che il pubblico, tutti i miei amici sono dalla sua parte”.

E sui naufraghi tante cose già dette a cui Lory Del Santo aggiunge: “Tutte queste falsità la prossima volta bomba, invece io copro anche queste persone”. E per lei la vittoria sarebbe dovuta andare a Carmen Di Pietro: “E’ la persona che merita di più tra le rimaste”.

