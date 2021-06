Lorella Cuccarini è reduce dal successo come prof di una delle cattedre di danza nella trasmissione Amici di Maria De Filippi. Un successo stratosferico, per lei e per il programma che è stato seguitissimo quest’anno. Proprio la padrona di casa ha creduto da subito nella Cuccarini, dando così una svolta alla sua carriera dopo i dissapori con Alberto Matano e l’addio a La Vita in Diretta.

“La ritenevo una grande professionista – aveva raccontato qualche tempo fa a Verissimo la stessa Lorella Cuccarini -, ma nel momento in cui scopri la donna rimani veramente colpito, perché non è così facile trovare una persona che tende sempre la mano come fa lei e capace di costruire un rapporto di protezione così solido”.

Lorella Cuccarini splendida col primo bikini dell’estate 2021

Ma non è finita qui perché le ultime voci sostengono che Mediaset abbia intenzione di dare vita a un nuovo show domenicale, condotto proprio da Lorella Cuccarini e Stefano De Martino, che dovrebbe andare in onda al posto di Domenica Live di Barbara D’Urso. Se Pomeriggio Cinque sarebbe stato confermato per una nuova stagione, a quanto si dice Domenica Live e Live – Non è la D’Urso cederanno il posto a nuove trasmissioni.

E come rivela Il Giorno, Mediaset avrebbe scelto di puntare su Lorella Cuccarini e Stefano De Martino.





Entrambi protagonisti dell’ultima edizione di Amici, lì hanno avuto modo di conoscersi e creare un’ottima intesa che avrebbe convinto la rete a puntare su questo inedito duo. Li vedremo dunque insieme? Staremo a vedere. Nel frattempo Lorella Cuccarini si gode l’estate. La conduttrice che il 10 agosto festeggerà 56 anni è a dir poco in splendida forma: il primo bikini della stagione fa subito boom.

Lorella Cuccarini si è immortalata in acqua con un due pezzi verde e il suo sorriso inconfondibile, prima in uno scatto poi in un breve video: “Ho imparato a nuotare molto tardi e per questo non ho mai avuto un rapporto sereno con l’acqua. Ma oggi, anche per me è arrivato il primo bagno della stagione. E voi l’avete già fatto il primo bagno?”, scrive sotto. Nemmeno a dirlo, sotto i “bellissima”, “Cosa sei” e “Stupenda” non si contano.