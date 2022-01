Loredana Lecciso, il nuovo anno è iniziato con una bellissima notizia. Lieta forse è l’aggettivo giusto perché si parla di matrimonio in famiglia. La proposta di nozze è arrivata a distanza, in Kenya per la precisione, ma gli amici della futura sposa hanno immortalato quel momento tanto romantico che è poi finito su Instagram.

A pronunciare presto il fatidico sì è la prima figlia di Loredana Lecciso. Perché com’è noto la compagna di Al Bano prima di Jasmine e Bido ha avuto Brigitta. Si chiama Brigitta Cazzato la primogenita della showgirl. Nata nei primi anni Novanta dal matrimonio con l’imprenditore televisivo Fabio Cazzato, con il quale la Lecciso è stata sposata dal 1993 al 1996.

Loredana Lecciso, la figlia si sposa

La primogenita di Loredana Lecciso compare spesso nella bacheca Instagram della sua famosa mamma. Anche con i fratelli, perché Brigitta ha un bel rapporto con Jasmine e Albano Jr ma è molto legata anche a Cristel, tanto da essere stata una delle damigelle d’onore al suo matrimonio, e Romina Carrisi, che frequentavano la sua stessa scuola.





Ma ora c’è il suo di matrimonio da organizzare. Presto, anche se non è dato da sapere quando, Brigitta Cazzato convolerà a nozze: ha ricevuto la proposta di matrimonio dal suo fidanzato in Kenya, circondata dagli amici. E a quanto pare è stata una sorpresa per la figlia di Loredana Lecciso, che è rimasta letteralmente a bocca aperta quando il compagno Yan si è inginocchiato davanti a lei con in mano una scatola che conteneva l’anello.

Il sì e poi l’abbraccio sono stati condivisi sul suo profilo Instagram. La figlia di Loredana Lecciso ha anche pubblicato un video e accompagnato al post la didascalia “My everything”, ovvero “Il mio tutto”. Nemmeno a dirlo tra i commenti di gioia e congratulazioni dei follower si sono subito unite la mamma, la zia Raffaella e la sorella Jasmine, che hanno lasciato dei cuori alla foto.