Laura Chiatti e Marco Bocci, la foto parla da sola. Dopo la soffiata sulla crisi beccati proprio così

Laura Chiatti e Marco Bocci, crisi di coppia? I rumor degli ultimi tempi non hanno mai mollato la presa. La coppia, unita in matrimonio dal 5 luglio del 2014 pare sia andata incontro a un allontanamento. Ma sarà tutto vero? Nel polverone dei sospetti, la conferma arriva solo oggi.

Non solo marito e moglie, dall’amore di Laura Chatti e Marco Bocci, nascono Enea nel 2015, esattamente il 22 gennaio, e Pablo, l’8 luglio del 2016. Una famiglia modello, per molti, eppure i pettegolezzi degli ultimi tempi hanno fatto crollare qualche certezza.

A scatenare il gossip, pare sia stata la confidenza di una vicina di casa fatta a una rivista. La donna avrebbe riferito che i due vivrebbero separati, unendosi solo in particolari momenti e per amore dei due figli. Dubbi che sarebbero stati confermati anche in occasione dell’anniversario di nozze.





Lo avrebbero festeggiato lo scorso 5 luglio, ma qualcosa è venuta a mancare. Nessun messaggio in occasione dei 7 anni di matrimonio né alcun cenno a festeggiamenti. Quella cenetta romantica a lume di candela che molti si sarebbero aspettati non è mai avvenuta, o così pare.

Impossibile, dunque, per i più curiosi non volerci vedere chiaro. E non potevano che indagare sul caso i paparazzi di Chi Magazine, che hanno reso noti alcuni scatti che riescono a mettere a tecere ogni tipo di sospetto a riguardo. Altro che crisi, gli scatti immortalano Laura e Marco a mare tra abbracci, baci e sorrisi. Nessuna rottura, dunque.