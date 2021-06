Nuove polemiche su Laura Chiatti. L’attrice di Castiglione del Lago è piuttosto attiva sui social. Spesso pubblica belle foto nelle pose più originali. Ma non sempre. Qualche giorno fa, ad esempio, in occasione della tragedia del Mottarone dove sono morte 14 persone, ha pubblicato un’immagine della strage. “Più oscura è la notte – ha scritto Laura – più luminose sono le stelle, più profondo è il dolore, più vicino è Dio. Il mio pensiero oggi va alle povere vittime coinvolte in questa terribile tragedia. 🙏🏻”

Più recentemente, invece, la moglie di Marco Bocci è finita sotto attacco di diversi follower e utenti della rete per una foto particolare. L’attrice, oggi martedì 1 giugno, si è fatta un selfie di fronte allo specchio del bagno. Tanto è bastato per scatenare gli attacchi di alcuni follower. Critiche alle quali Laura Chiatti, in questi giorni sta girando le scene della fiction “Più forti del destino” che sarà trasmessa da Mediaset, ha risposto con amarezza.

La foto è corredata dalle parole: “Di una donna apprezza l’essenza che si nasconde dietro ogni apparenza”. Se molti fan le mandano apprezzamenti e messaggi positivi, altri non la vedono così. “Stai benissimo – dice una di loro – però qualche chili in più non ti starebbe male”. C’è anche chi afferma: “IO HO SOFFERTO DI ANORESSIA E QUESTA MAGREZZA NON MI SEMBRA MOLTO NATURALE… SPERO NON SIA VERO”.





La 38enne, con una semplice fotografia, si è ‘guadagnata’ le critiche di chi ritiene sia troppo magra. Laura Chiatti, però, di fronte agli attacchi risponde: “Contro l’ignoranza si perde sempre”. Poi c’è anche chi commenta: Come mai se una persona è in sovrappeso non si possono fare discorsi sul “non sembri in salute”, non si può dire “staresti meglio con qualche kg in meno” mentre se una persona è magra invece si può tranquillamente giudicare?”.

In realtà, come ha spiegato lei stessa qualche tempo fa, Laura Chiatti ha scoperto di aver problemi con alcuni alimenti. E così ha dovuto cambiare la sua dieta. È per questo che negli ultimi mesi ha perso notevolmente peso. Comunque, critiche a parte, Laura in questi giorni è sul set di una trasposizione cinematografica di una serie francese “Le Bazar de la Charité”. La fiction è girata nella Palermo del 1886, quando un incendio durante una mostra fa una strage. Allora il maschilismo della società era senza limiti. Oggi la situazione è cambiata. Ma forse non a sufficienza.