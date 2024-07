“Si sono lasciati”. Il famoso cantante italiano e la compagna: la loro storia sarebbe soltanto un lontano ricordo. A lanciare la bomba gossip dell’estate è Dagospia, che ultimamente, c’è da dirlo, ci prende quasi sempre su questioni del genere. Ora, seppur una conferma non sia arrivata dai diretti interessati, sembra che tra i due sia finito tutto. La notizia, che ha sconvolto i fan della coppia, arriva dopo quasi due anni di relazione intensa e appassionata.

I due giovani, diventati una delle coppie più seguite e amate del mondo dello spettacolo italiano, sembrano abbiano preferito mantenere il massimo riserbo sulla vicenda, alcune indiscrezioni trapelate negli ultimi giorni hanno iniziato a delineare i contorni di questa dolorosa separazione. “Per quanto riguarda il lavoro tutto ok, ma l’amore? La storia d’amore con Martina Valdes continua? – sottolinea Dagospia -. Da Febbraio i due sono scomparsi dai radar social. Nessuna foto insieme”.





“Si sono lasciati”. Il famoso cantante italiano e la compagna

In effetti, l’ultimo post Instagram dove si mostrano insieme risale a settembre 2023 (sul profilo del cantante) e a febbraio 2024 (sul profilo di lei). Parliamo chiaramente di Blanco, il vincitore di Sanremo insieme a Mahmood. E chiaramente, anche se non confermata, la notizia della rottura tra Blanco e Martina Valdes ha suscitato grande dispiacere e delusione tra i loro fan, che si erano affezionati a questa coppia e avevano sperato in un futuro insieme.

Sui social, in particolare, sono stati numerosi i messaggi di supporto e di incoraggiamento rivolti ai due presunti ex fidanzati. “Sono davvero dispiaciuta per loro – ha commentato una fan su Instagram – Sembravano così innamorati e affiatati. Spero che possano trovare la serenità e la felicità, anche se separati”.

Altri fan, invece, hanno espresso la speranza che la rottura possa essere solo temporanea e che i due possano eventualmente riconciliarsi in futuro. Blanco è impegnato in questo un tour estivo che lo terrà impegnato per gran parte dell’estate, mentre Martina sta lavorando a nuovi contenuti per i suoi canali social e a nuove collaborazioni nel mondo della moda e della bellezza.

