Il matrimonio dell’estate tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez continua a tenere banco. Sembra che ci sia una vip che non abbia preso bene il fatto di non essere invitata. Il motivo? Pensava a quanto pare di aver creato con Ignazio un rapporto molto profondo ma, a quanto pare, non era proprio così. Nelle ore scorse si era parlato di un’altra assenza di peso: quella di Stefano De Martino intorno al quale erano fiorite chiacchiere e veleni.

E mancava pure Antonio Spinalbese. Ma se l’assenza dell’hairstilist e papà di Luna Marì non ha destato particolare curiosità, quella del conduttore e papà di Santiago è stata commentatissima. Stando a quanto rivela Deianira Marzano, il conduttore non sarebbe stato invitato al matrimonio, non essendoci rapporti sereni con la sorella di Belen.





Nozze Moser – Rodriguez, Valentina Persia delusa dal non invito

Una voce che sembra confermata. Al suo posto, tuttavia, c’erano tantissimi ospiti vip. Come altrettano lunga era la lista degli esclusi. Non c’era Daniele Bossari, il vincitore di quell’edizione del Grande Fratello Vip. Ma neppure Cristiano Malgioglio o Aida Yespica, anche loro concorrenti.

E non c’erano nemmeno Luca Onestini e Ivana Mrazova, Carmen Russo, Simona Izzo, Carmen di Pietro. Ma pare che tra tutti questi ci sia chi l’ha presa proprio male. Si tratterebbe di Valentina Persia che, secondo quanto riporta Amedeo Venza, forse si sarebbe aspettata un invito.

Valentina aveva conosciuto Ignazio all’Isola dei Famosi 2021. “Avendo stretto un legame sull’isola, quindi, forse Valentina Persia si aspettava un invito che invece non è mai arrivato. Del resto entrambi erano arrivati in finale in quanto lo sportivo si era piazzato al quarto posto mentre la comica al secondo”, racconta Novella 2000.