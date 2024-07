Tra pochi giorni Simona Ventura a Giovanni Terzi saranno moglie e marito. Dopo la festa con oltre mille invitati a Milano, la coppia ha selezionato una cerchia di 250 invitati tra cui manca un nome importante. “Non lo hanno voluto, hanno tirato una riga sul suo nome”, è la voce (non confermata dai diretti interessati) che circola in rete. Certo è che a questo matrimonio Simona Ventura e Terzi, insieme dal 2018, lavorano da molto. La proposta ufficiale era arrivata in diretta tv nel dicembre scorso, nello studio di Ballando con le stelle, con una dichiarazione romantica.

“Volevo dire una cosa a Simona – il messaggio di Giovanni in diretta – che è la donna della mia vita, la donna che mi ha cambiato la vita, accogliendo anche tutti i miei difetti. Se il 6 luglio, vuoi diventare mia moglie…”. Una commossa Simona Ventura ha risposto di sì, tra l’emozione degli altri partecipanti e della conduttrice Milly Carlucci.





Matrimonio Ventura e Terzi, 250 invitati: non ci sarà Bettarini?

Adesso che la data si avvicina ecco che filtrano in nomi di molti invitati. Saranno presenti personalità come: Valeria Marini, Alba Parietti, Giusy Ferreri, Eleonora Daniele, Luisa Corna, Paola Barale, Raffaella Fico, Giulia Salemi, Daniele Battaglia. Ma non è finita qui, dovrebbero esserci anche la duchessa di York Sarah Ferguson, Giancarlo Giannini, Ricky e Gianmarco Tognazzi, Lino Banfi, Enzo Iacchetti, il cantante Den Arrow e molti altri.

Nessuna traccia, invece, di Stefano Bettarini: l’ex marito di Simona e padre dei suoi due figli non sembra tra la lista degli invitati. “Penso che se non l’hanno invitato è pure normale. Poi lui ha un’altra vita”, si legge in uno dei tanti commenti social. La coppia, per chi non lo sapesse, si sposerà a Rimini e precisamente al Grand Hotel che i due hanno sempre descritto come il loro posto del cuore.

Testimone della sposa sarà Paola Perego, mentre Marco Di Terlizzi sarà il testimone di Giovanni Terzi. Una festa blindatissima ma che, sicuro, farà molto parlare nei giorni a seguire. Del resto Simona Ventura non è una qualunque.