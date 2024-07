Stagione di matrimoni vip, anche la nota conduttrice all’altare. A differenza delle altre, però, si è presentata all’altare con una sorpresa che ha attirato gli sguardi di tutti: l’amata cagnolina Bruna. Il matrimonio è andato in scena la scorsa settimana, proprio nelle ore in cui anche una delle coppie più seguite del mondo dello spettacolo, quella formata da Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, si era detta sì. Un sì sul quale all’inizio, quando la coppia si era conosciuta all’interno del GF, erano in pochi a scommettere.

E invece, passo dopo passo, la coppia si è costruita la sua felicità: lui spegnendo le voci di chi lo assicurava che avrebbe fatto un buco nell'acqua. Lei, brava a tenere in piedi una relazione che ad un certo punto era sembrata anche traballare. Diverso da quello di Cecilia e Ignazio è il matrimonio della bellissima giornalista.





Francesca Baraghini si è sposata, la giornalista all’altare con il cane

Che però ha fatto qualcosa di diverso. Nel giorno delle nozze, con Francesca Baraghini ed il compagno Alessandro, all’altare c’era anche la sua inseparabile amica a quattro zampe: la cagnolina Bruna. Una scena che ha attirato subito gli sguardi. Bruna, del resto, era già molto conosciuta tra i fan di Francesca, che spesso la ritrae sul suo profilo instagram.

Genovese, nata il 23-07-1984. E’ stata giornalista per Gazzetta dello Sport, Sky Sport, Tiki Taka news e attualmente lavora a Skytg24. C’è stata una vita prima di entrare a far parte del mondo Gazzetta e trasferirsi a Milano. Era una vita fatta di sveglie all’alba e di corse in moto. Ha lavorato per Primocanale, Il SecoloXIX per il quale ha fatto la paparazza e Radio Babboleo News.

Ogni volta che le chiedono qualcosa della sua vita, penso a Calvino: “Così, preparato al peggio, sempre più incontentabile riguardo al meglio, già pregusto le gioie incomparabili dell’invecchiare. Questo è quanto“. Questo è quanto.