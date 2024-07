Il giorno del matrimonio è uno dei momenti più importanti e felici nella vita di una persona. Tuttavia, per Angelica Donati, figlia della celebre conduttrice Milly Carlucci, questo giorno speciale è stato oscurato da una serie di critiche e insulti online. La notizia delle sue nozze in Toscana ha attirato molta attenzione dopo che sua madre ha condiviso una toccante foto sui social media. Da quel momento, il profilo Instagram di Angelica è stato sommerso da commenti negativi, con molti utenti che si sono sentiti in diritto di criticare la sua scelta di sposare un uomo più grande di lei.

Alcuni dei commenti più offensivi su Instagram includevano frasi come: “Oggettivamente una ragazza così avrebbe potuto puntare meno ai soldi e più all’amore. Essere giovani e freschi non ha prezzo; cominciare un cammino con una persona già vissuta è triste oltre che brutto da vedere…”. “Quando ho visto la differenza di età ho pensato che fosse una follia, poi ho visto chi è lui e tutto ha avuto un senso“.





Milly Carlucci, la figlia criticata per le nozze con Fabio Borghese

E ancora: “A volte ci sono dei brutti affascinanti, ma questo non ha nessun fascino se non quello della nobiltà e dei soldi“. Di fronte a queste parole, Angelica Donati ha deciso di rispondere con fermezza in una lunga intervista su Vanity Fair. Nell’intervista, Angelica ha dichiarato: “Le critiche mi fanno ridere. È vero che tra noi c’è una differenza d’età importante, ma è altrettanto vero che con Fabio siamo arrivati alla scelta di sposarci con grande serenità”

“Che la gente si prenda la briga di scrivere cattiverie sotto le foto di qualcun altro il giorno del suo matrimonio è, onestamente, una cosa che non ho mai capito. Vado avanti per la mia strada, e penso che ad avere un problema sia chi scrive. Senza contare che il 90% di queste cose quella stessa gente non ha il coraggio di dirtele in faccia”. La differenza d’età tra Angelica e suo marito, Fabio Borghese, è di circa vent’anni.

Un dettaglio che ha alimentato la maggior parte delle critiche. Purtroppo, la società è ancora incline a giudicare severamente le coppie con una notevole differenza di età, specialmente quando è la donna ad essere più giovane. Nonostante queste polemiche, Angelica è sicura della sua scelta e riflette con gioia sul suo giorno speciale: “Il giorno del matrimonio non ho avuto né ansia né paura: ero estremamente convinta di quello che stavo andando a fare, ed è stato bellissimo. Ero felice ed elettrizzata, e la giornata è volata via”. Alla luce di tutto ciò, non possiamo che augurare ad Angelica e Fabio una vita piena di felicità, sperando che l’amore e la comprensione prevalgano sempre sulle critiche infondate.