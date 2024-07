Ornella Vanoni è una cantante senza peli sulla lingua e in una intervista rilasciata in queste ore ha fatto outing a Mahmood, rivelando che il cantante è felicemente fidanzato. Con chi lo svela il sito Gay.it. Ospite di “2046”, il nuovo podcast di Fabio Rovazzi e Marco Mazzoli Vanoni si è infatti lasciata andare a una frase che ha sancito l’outing involontario per il cantante: “Se sono stata a casa di Mahmood a mangiare? Se ha cucinato lui? No, Lui ha un fidanzato che cucina, però ogni tanto, perché sta a Berlino”.

Insomma, Mahmood ha da sempre tenuto riservato il suo orientamento sessuale ma oggi ci ha pensato Ornella Vanoni a dichiarare la sua omosessualità. Proprio nei mesi scorsi Mahmood si dichiarava ancora single: “Se sono innamorato? Lo ero, ho passato un periodo non bello. Per questo sto lavorando tanto, per non pensare all’amore. Perché ultimamente ho un po’ di confusione dentro”.





Chi è il fidanzato di Mahmood: la clamorosa rivelazione di Ornella Vanoni

“A livello mentale sono in mezzo tra lo stare bene e malissimo, ma ok così. Spero di capire bene, faccio fatica a capire le mie emozioni. Non so bene se sono innamorato adesso. Ho un po’ di caos nella cabeza”, aveva spiegato il cantante. Ma oggi ci ha pensato Ornella Vanoni a spoilerare il fatto che il cantante sia fidanzato: “Lui ha un fidanzato che cucina, però ogni tanto perché sta a Berlino” ha detto lasciando i presenti rimasti visibilmente sorpresi.

Come detto, non si era mai saputo nulla della vita privata e sentimentale di Mahmood e ci ha pensato Ornella a lanciare la bomba. recentemente Alessandro ha rivelato recentemente che un viaggio nella capitale tedesca ha ispirato uno dei suoi ultimi brani più belli, che è appunto Cocktail d’amore.

Ma chi è il fidanzato di Mahmood? Il sito Gay.it parla di tale Noah Oliveira, anche lui appartenente al mondo dello spettacolo seppure non della musica nello specifico. Noah è un modello che lavora tra la Germania e l’Inghilterra per una agenzia di Berlino. Corpo statuario e su Instagram condivide fotografie dei suoi viaggi in giro per il mondo.