Mamme e figlia quasi due anni lontane per colpa del maledetto Covid. Ma ora, finalmente, si sono riabbracciate. A ottobre 2019 l’attrice aveva pubblicato su Instagram una foto molto simpatica in cui annusava un calzino della figlia perché ne sentiva la mancanza.

Il caso aveva voluto che proprio in quei giorni, la 22enne fosse andata a vivere da sola per motivi di studio e così la famosa madre, presa da un attacco di nostalgia probabilmente molto comune tra i genitori che vedono i propri cuccioli iniziare una nuova vita lontani da loro, andava a cercarne quantomeno l’odore nei suoi cassetti. Ma come riporta Vanity Fair, all’epoca, nessuno e nemmeno lei poteva immaginare che le due sarebbero rimaste separate così a lungo.

Due anni lontane per il Covid: l’attrice riabbraccia finalmente la figlia

E invece, maledetto Covid, è successo proprio questo. “Non vedo mia figlia da circa due anni a causa della pandemia di Covid – ha spiegato Kate Backinsale parlando con «Live with Kelly and Ryan – Sono andata in Canada per lavoro, lei che era a New York (dove stava girando «The Unbearable Weight of Massive Talent», con Nicolas Cage) non è potuta venirmi a trovare per non violare le restrizioni anti-coronavirus”.





E “Due anni senza vedere il proprio figlio è la cosa più assurda”, ha aggiunto l’attrice britannica in quell’intervento. Ma poi, dopo una marea di videochiamate con FaceTime, finalmente mamma Kate Backinsale e Lily Mo si sono ritrovate: i paparazzi le hanno fotografate all’aeroporto JFK di New York, insieme pure al fidanzato della ragazza, David Schecter, mentre con mascherina e passo veloce si sono dirette verso l’auto.

Lily Mo, la figlia di Kate Backinsale, è nata nel gennaio 1999, quando sua mamma era legata al collega gallese Michael Sheen. E ha decisamente subito seguito le orme dei genitori, frequentando prima la prestigiosa Harvard-Westlake School, a Los Angeles. Poi, finite le superiori, appunto, Lily si è trasferita alla New York University per continuare gli studi. E lì, nella Grande Mela, ha trascorso il lockdown, lontano dalla mamma.