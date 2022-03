Il momento tanto atteso sta per arrivare. La famosa coppia vip ha deciso di unirsi in matrimonio e la proposta di lui è stata sensazionale, infatti non ha certamente badato a spese e ha sorpreso la sua futura moglie con uno spettacolare anello, che costa ben 20mila dollari. Lei ha pubblicato diverse foto che la vedono insieme a lui in quegli attimi favolosi e ha anche mostrato in primo piano il diamante, che ha fatto impazzire tutti i suoi follower, che l’hanno inondata di affetto e di complimenti.

I due si sono conosciuti per la prima volta nel 2019 e da lì in poi non si sono più lasciati. Ovviamente l’amore è cresciuto a dismisura giorno dopo giorno e ora sono arrivati al punto di celebrare al meglio questo sentimento con le nozze. Entusiasmo alle stelle da parte di lei, una nota attrice di fama internazionale, che ha scelto una didascalia bellissima e ricca di commozione. Tutti hanno letto con enorme piacere quelle parole e siamo certi che in molti avranno fatto fatica a trattenere le lacrime.

A sposarsi saranno l’attrice Joey King, celebre per aver recitato nel film ‘The Kissing Booth’, e il regista Steven Piet. Joey King ha scritto sui social: “Non avrei mai immaginato che la felicità potesse essere così potente da poter togliere l’aria dai tuoi polmoni, travolgendo ogni parte di te che non puoi fare a meno di sentire bene i tuoi occhi dall’innegabile gioia. Non ho mai saputo che la presenza e il cuore di una persona potessero sembrare una vera casa. Non avrei mai immaginato che l’amore potesse essere così indiscutibilmente bello”.





Poi Joey King ha aggiunto: “Non l’ho mai saputo fino a quando ho incontrato te. Quando mi hai chiesto di sposarmi era il 2/2/22 e credo di essere diventata la donna più fortunata al mondo. Quanto ti amo è più grande di quanto una didascalia su Instagram possa raccontare”, ha concluso la giovane e bellissima attrice americana. Steven Pieto, il futuro sposo, è un buon regista ma prima di aver ricoperto questo ruolo era stato direttore della fotografia nonché tecnico digitale e montatore.

Joey King, classe 1999, oltre ad essere stata protagonista di ‘The Kissing Booth’, ha ottenuto un ruolo nella serie tv ‘The Act’ nel 2019. Quest’anno ha recitato nella pellicola ‘Bullet Train’, mentre l’anno scorso ha lavorato nella serie ‘Calls’. Tra il 2017 e il 2018 ha avuto una relazione sentimentale con l’attore Jacob Elordi, protagonista con lei di ‘The Kissing Booth’.