Da giorni in ospedale per “rottura del cranio”. Una caduta spaventosa, poi il ricovero e la diagnosi: non sono giorni facili per la fidanzata vip, che ora rompe il silenzio su Instagram. “Scene da Squid Game…” (la serie Netflix del momento, ndr), scrive lei nel breve racconto di quanto accaduto in aeroporto. È successo tutto domenica scorso, mentre lei, di professione hostess, era impegnata durante il lavoro.

”Domenica sono svenuta in aeroporto, svenendo in avanti ho sbattuto il mento su una lastra di ferro e poi picchiato forte la testa per terra, rompendo l’osso Occipitale (cranio) e cavandomela con 4 bellissimi punti sul mento”. Quindi il riferimento con un pizzico di ironia alla serie del più vista e famosa di questo periodo: “Scene da Squid Game, insomma…”. “Il dolore alla testa a volte è così forte da diventare insopportabile”, aggiunge Deborah Togni su Instagram.

La fidanzata di Jeremias Rodriguez in ospedale: “Frattura del cranio”

Gli amanti del gossip sapranno già che a rimanere vittima di questo brutto incidente è stata la fidanzata di Jeremias Rodriguez. Deborah Togni, 25 anni, è la compagna del fratello di Belen e Cecilia Rodriguez. Con lei, che in questo momento è ricoverato presso l’ospedale della sua città, ha trovato quella stabilità sentimentale che cercava da tempo.





La frattura al cranio è molto delicata ed è per questo motivo che Deborah Togni dovrà restare ancora sotto controllo: “Avendo fratturato un osso così delicato, dovrò fare altre Tac e rimanere sotto osservazione ancora per un po’…”, svela ancora la fidanzata di Jermias che però aggiunge speranzosa: “Ma il peggio sembra ormai scampato e questo è l’importante”.

“Il dolore alla testa a volte è così forte da diventare insopportabile”, confida ancora Deborah Togni, che può ovviamente contare sull’appoggio del suo Jeremias Rodriguez in questo momento. Lui, 32 anni, le tiene stretta la mano e non la lascia sola un istante come fa vedere anche su Instagram. Deborah Togni lo ha conquistato, pare che anche in famiglia sia ben vista e si parla di matrimonio nei prossimi anni.