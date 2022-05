Jacqueline MacInnes Wood mamma per la terza volta. La bellissima e famosa attrice di Beautiful ha partorito dopo pochissimo tempo dalla sua seconda gestazione. Per i fan è stata una bella sorpresa sapere che la donna era nuovamente incinta di Elan Ruspoli, il marito. Tra l’altro, l’attrice che interpreta Steffy Forrester ha annunciato la nascita del terzo figlio in un modo dolcissimo. Niente fiocchi o altro: sono uno scatto sul letto, circondata dai tre figli.

Nella foto l’ultimo arrivato è attaccato al seno della mamma per il pasto e lei sembra la donna più felice e completa del mondo. Ha postato infatti un tenerissimo scatto circondata dai suoi tre figli, mentre allatta l’ultimo nato e accanto a lei nel lettone dormono i due più grandi. Ecco, in questo modo Jacqueline MacInnes Wood mamma per la terza volta, lo annuncia al mondo intero. Il piccolo è nato nei giorni scorsi, ma nessuno sa quando di preciso. Ma la cosa che ha fatto molto discutere, positivamente, è il nome del bimbo.





Jacqueline MacInnes Wood mamma per la terza volta: il nome del figlio

L’attrice infatti ha deciso di dare un nome italiano al piccolo, o almeno è quello che afferma. Il piccolo infatti si chiama Brando Elion. Il primogenito invece si chiama Rise ed è nato a marzo del 2019; il secondogenito invece si chiama Lenix ed è venuto al mondo a febbraio del 2021. Il nome italiano forse dipende anche dalla nazionalità del marito della donna: Elan Ruspoli infatti è italo-americano.

E qui si spiegherebbe il nome. Da quel poco che si sa si di lui, sembra che l’uomo sia un discendente di una famiglia aristocratica romana. I suoi parenti hanno lasciato l’Italia tempo fa e si sono trasferiti a Los Angeles, dove è cresciuto Elan. Come già raccontato, nella vita è un manager della Creative Artists Agency, una società che rappresenta diversi attori di Hollywood.

Ed è così che ha conosciuto l’attrice di Beautiful. Jacqueline MacInnes Wood mamma per la terza volta insieme al suo Elan: tra i due è stato colpo di fulmine. Si sono innamorati nel 2017 e nel 2018 si sono sposati in Sardegna, d’estate, alla presenza di pochi invitati. E benvenuto al piccolo Brandon Elion.

