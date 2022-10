“Quanto spende al mese”. Ilary Blasi, salta fuori la cifra choc. Si parla di ‘gran soldi’

Ormai è guerra legale tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Dopo la separazione e il grande clamore che ne è seguito, si cerca faticosamente un accordo per una separazione indolore. Ma tutte le strade portano alla separazione giudiziale. Al tribunale civile di Roma si aspetta solo che uno dei due coniugi presenti le carte per avviare le pratiche: soprattutto dopo le richieste di Ilary Blasi per il mantenimento e la risposta di Francesco Totti. L’accordo consensuale appare al momento impossibile da raggiungere.

A metà settembre si sarebbe consumata la rottura definitiva e cioè quando gli avvocati dell’ex capitano della Roma – Antonio Conte e Annamaria Bernardini de Pace – hanno presentato l’ultima offerta per cercare di raggiungere un accordo per la separazione consensuale. L’ennesima proposta dopo quelle presentate dal Pupone da fine agosto a oggi, cioè da quando le trattative sono partite ufficialmente.

Ilary Blasi quanto spende per la villa all’Eur: “60mila euro”

Secondo quanto riferito dal Corriere, Ilary Blasi avrebbe chiesto una quota mensile di alimenti di 20mila euro al mese per sé e 17.500 per i tre figli Cristian, Chanel e Isabel (oltre 5mila euro a figlio) per un totale di 37500 euro. Per contro Francesco Totti avrebbe offerto 7mila euro mensili per tutti e tre i figli e niente per l’ex moglie. “Cifre troppo clamorosamente distanti per poter trovare un ipotetico compromesso a metà strada. Inconciliabili”, commenta il quotidiano nazionale.

Ora torna a farsi sentire Alex Nuccetelli, il pr romano amico di Francesco Totti che ha fatto nuove rivelazioni sull’ormai ex coppia. A Nuovo Tv Nuccetelli è tornato a rimarcare il fatto che Ilary Blasi non avrebbe fatto carriera senza il matrimonio con Francesco Totti. Poi ha rivelato che Ilary Blasi ha un tenore di vita molto alto, spifferando quanto spende solo per la gestione della casa in cui fino a poco tempo fa viveva con Francesco Totti, ovvero la maxi villa all’Eur: “Vive in una villa pazzesca. Per mandarla avanti ci vogliono almeno 60mila euro al mese fra personale di servizio e bollette. E le entrate di Francesco non sono più quelle di una volta”.

Qualche giorno fa Alex Nuccetelli ha fatto rivelazioni sulla vita intima di Francesco Totti e Ilary Blasi: “Con Ilary Blasi? Qui di amore, da una parte, non se ne parla più, secondo me da parecchio. Gli orologi? Se Francesco ha denunciato una cosa così, che non è da lui, evidentemente è arrivato al limite della sopportazione. Se lo trattava in modo gelido anche dentro al letto? Francesco è molto focoso e caliente, ma vi faccio una battuta che mi disse lui, parecchi anni fa: ‘Ao, ma questa torna da Milano e me dice che c’ha mal di testa’. Queste battute nei primi mesi, non so come hanno proseguito per altri vent’anni”.