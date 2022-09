Ecco quanto ha chiesto Ilary Blasi a Francesco Totti. È da settimane che Totti e Ilary sono sola bocca di tutti. La loro separazione ha lasciato tutti senza parole e i dettagli degli accordi post-matrimonio tengono col fiato sul collo milioni di italiani (neanche avessero diritto ad una parte di quei soldi). Tuttavia le notizie si rincorrono e solo nelle ultime ore è stata svelata l’ultima richiesta della Blasi, protocollata tramite il suo avvocato.

Da quello che riporta il Corriere della sera, per firmare una consensuale, la conduttrice dell’Isola dei Famosi avrebbe chiesto 20mila euro al mese per sé e 17.500 per i tre figli Cristian, Chanel e Isabel (più o meno 5 mila e 800 ciascuno), per un totale di 37 mila e 500. Francesco Totti però non è assolutamente d’accordo con tutto questo e da quello che si dice, non vuole concederle nemmeno un euro, visto che guadagna molto bene. Per i figli altro discorso, l’ex capitano è disposto a dare 7mila mensili. Sembra chiaro che le cose non andranno a finire bene tra di loro: c’è troppa disparità tra le richieste in effetti.

Come se non bastasse ecco arrivare anche la bufera per le famose “borsette” citate da Totti nella famigerata intervista. Pare, infatti, che l’avvocato di Blasi, Alessandro Simeone, abbia presentato per conto della sua cliente un’azione di reintegrazione a difesa del possesso (ex art. 1168 del codice civile) al fine di riavere indietro proprio la collezione di borse Dior, Chanel e Gucci sottrattele dal marito.

E se tanto ci da tanto, di tutta risposta, Antonio Conte e Annamaria Bernardini de Pace, presenteranno probabilmente la stessa richiesta per recuperare gli altrettanto noti Rolex scomparsi dalla cassetta di sicurezza. Alla fine quindi sembra un problema economico e come se qualcuno se ne volesse approfittare.

Totti, Ilary Blasi e gli alimenti: lei chiede 37 mila euro, lui dice no. Il giallo delle borsette [di Olivia Dabbene] https://t.co/AtSTSqXqxG — Repubblica (@repubblica) September 30, 2022

Persone entrambe molto ricche visto che, stando ai conti fatti dal Corriere, durante la carriera da calciatore Francesco ha guadagnato circa 84 milioni netti. Naturalmente oggi il suo reddito sarebbe più basso, ma comunque consistente. Per la Blasi, invece l’entrata è la tv: per ogni edizione dell’Isola guadagnerebbe quasi un milione netti. Senza contare le pubblicità.

