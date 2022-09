“Lei a letto, me l’ha detto lui”. Totti e Ilary Blasi, siamo ai dettagli intimi e piccanti su di lei

Totti e ilary continuano a far parlare di loro. Questa volta, come già capitato da quando i due hanno annunciato la separazione, la nuova bomba arriva da Alex Nuccetelli, grande amico di Totti e della conduttrice dell’Isola dei Famosi. nei giorni scorsi Francesco Totti ha rotto il silenzio sui famosi messaggi che avrebbe trovato nel cellulare di Ilary Blasi.

Nel corso dell’intervista esclusiva rilasciata su Il Corriere ha dichiarato: “È stato uno choc”. L’ex capitano giallorosso ha poi reso noto il contenuto dei messaggi: “Qualcosa tipo: vediamoci in hotel; no, è più prudente di me. Mi sono tenuto tutto dentro. Non l’ho detto a nessuno, neppure a Vito Scala, l’amico che è al mio fianco da quando avevo 11 anni”.

Totti e ilary Blasi, Alex Nuccetelli: “Lei diceva di avere mal di testa”

Poi ancora il caso dei Rolex di Totti, portati via da Ilary dalla cassetta di sicurezza della banca. Alle accuse dell’ormai ex marito Ilary ha risposto così:“Ho sempre protetto i miei figli e continuerò a proteggerli”. Insomma la conduttrice Mediaset, che forse parlerà in una intervista a Verissimo, ha scelto di proseguire sulla linea del silenzio, strategia condivisa con il suo avvocato Alessandro Simeone.

Intanto l’ex calciatore, 45 anni, continua a godersi la storia con la nuova fiamma Noemi Bocchi. È sempre il settimanale di Signorini ad averlo immortalato mentre esce dalla casa della fidanzata, insieme alla terzogenita Isabel e a un’amica di Noemi, Samantha. In un’intervista rilasciata nel programma radiofonico Turchesando, Alex Nuccetelli ha parlato della relazione tra Ilary e Noemi svelando anche dei dettagli intimi su Totti e Ilary.

Alex Nuccetelli ha parlato anche della vita intima di Totti e Ilary: “Con Ilary Blasi? Qui di amore, da una parte, non se ne parla più, secondo me da parecchio. Gli orologi? Se Francesco ha denunciato una cosa così, che non è da lui, evidentemente è arrivato al limite della sopportazione. Se lo trattava in modo gelido anche dentro al letto? Francesco è molto focoso e caliente, ma vi faccio una battuta che mi disse lui, parecchi anni fa: ‘Ao, ma questa torna da Milano e me dice che c’ha mal di testa’. Queste battute nei primi mesi, non so come hanno proseguito per altri vent’anni”.