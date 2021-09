C’è finalmente chiarezza su Ilary Blasi e Francesco Totti, dopo ore di mistero totale che avevano scatenato voci di ogni tipo. Tutto è nato in occasione del 45esimo compleanno dell’ex campione della Roma, infatti sua moglie non aveva pubblicato nulla sul suo profilo, non facendogli quindi gli auguri pubblicamente. Per questa ragione alcuni utenti si erano convinti del fatto che il matrimonio fosse quasi in bilico, visto che tra l’altro non postavano foto di coppia da alcuni mesi.

Immaginerete quali sono stati i commenti dei fan della coppia: “Sono in crisi? Come mai non postano nulla proprio oggi…”, scrivono alcuni utenti sui social. E ancora: “Non postano nulla da agosto, non si saranno lasciati?”. E c’è chi ipotizza: “Ilary non posta niente dopo la querelle sul suo Star in the Star”. Adesso sono stati praticamente i diretti interessati a chiudere la questione con un gesto che non è passato inosservato. Quindi, tutti i dubbi sono stati fugati. Andiamo a vedere come stanno le cose.

Le nubi sul futuro sentimentale di Ilary Blasi e Francesco Totti erano aumentate di ora in ora, anche perché da parte loro non era arrivata alcuna smentita sulla presunta crisi coniugale. Ma poi, con un atteggiamento inequivocabile, i due hanno chiuso il cerchio e hanno praticamente confermato implicitamente ai loro fan che non è successo nulla di particolare. Tutti possono tirare un sospiro di sollievo, infatti le ultime attività social dell’ex calciatore e della conduttrice televisiva sono emblematiche.





Come si può evincere dalle storie Instagram, Francesco Totti e Ilary Blasi si sono recati insieme a Disneyland, in Francia. Entrambi hanno stampato sul loro viso un bellissimo sorriso e si sono anche stuzzicati a vicenda, a conferma di un’intesa non svanita nella maniera più assoluta. Quindi, la decisione di non fare gli auguri sui social sarebbe stata strettamente personale, infatti potrebbe aver preferito festeggiarlo tra le mura amiche. Le possibilità che i due possano lasciarsi sono praticamente pari a zero.

Per Ilary Blasi sono arrivate belle notizie anche dal punto di vista professionale. Star in the Star sta nuotando in un “clima che non è dei migliori ma che di certo non apre a una chiusura anticipata o addirittura immediata”. Quindi, il futuro della trasmissione Mediaset non è a rischio, anche se l’emittente televisiva si aspetta miglioramenti per quanto riguarda gli ascolti.