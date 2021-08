“Visto che chiedete tutti del mio fidanzato…”. Ida Platano, è arrivato il momento: c’è la risposta definitiva

Ida Platano è una delle protagoniste di Uomini e Donne. Tanti appassionati del dating show di Maria De Filippi la seguono costantemente sui social e lei cerca in tutti i modi di parlare con loro e renderli partecipi della sua vita privata. In queste ore la dama è tornata a parlare su Instagram e ha risposto alle domande dei numerosissimi fan che, in questi giorni, le hanno chiesto se si fosse nuovamente fidanzata dopo la fine delle sue relazioni nate nel programma di Canale 5.

Va detto che nelle ultime settimane si sono rincorse voci che vedevano Ida Platano legata ad un uomo dopo l’uscita di scena da Uomini e Donne. Il programma è fermo per la pausa estiva e riprenderà a tener compagnia ai telespettatori: confermata la presenza del trono classico e quella del trono over che convivranno insieme nello stesso studio, proprio come è successo nella stagione 2020-2021.

Ida Platano, al termine della passata stagione, non è uscita dallo studio del dating show di Maria De Filippi con nessuno dei cavalieri, nonostante avesse iniziato nuove frequentazioni. Dopo la fine della storia con Riccardo Guarnieri e la frequentazione con Armando Incarnato, Ida Platano ha confermato di essere single: “In tantissimi mi chiedete se ho il fidanzato. No, non ce l’ho il fidanzato. Non c’è nessuno. Va tutto tranquillo. Io sto bene così”, ha ammesso Ida Platano che in questo modo ha messo a tacere i rumors sul suo conto, specificando a chiare lettere che non c’è nessun altro nella sua vita.





Poi Ida Platano ha specificato: “Quando sarà sarà, se arriverà si vedrà. Già ho una vita molto impegnata, figuriamoci. Manca solo quello…”. Quindi la dama di Uomini e Donne ha salutato i fan social che continuano a seguirla e sostenerla con tanto affetto anche adesso che sono spenti i riflettori su Uomini e donne.

Nel frattempo c’è attesa per la prossima stagione di Uomini e Donne. La grande novità sarà a presenza della prima tronista trans che approderà nello studio del programma di Canale 5. Una novità decisamente importante, voluta da Maria De Filippi per sottolineare ancora una volta l’aperta delle sue trasmissioni ad ogni tipo di forma d’amore. Già in passato, la conduttrice aveva fatto un passo avanti con la scelta di dare spazio a due tronisti gay nel suo programma.