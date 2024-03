Andreas Muller finalmente papà: sono nate le gemelline frutto dell’amore con Veronica Peparini. È stato proprio il ballerino a dare la bella notizia ai fan nella giornata di lunedì 18 marzo 2024. “Sono in lacrime e senza parole… ho troppo da raccontare e nulla da aggiungere per ora! Penelope e Ginevra siete finalmente qui e io oggi con voi rinasco“, ha scritto condividendo le prime foto delle sue bambine e svelando anche i nomi scelti con la compagna.

Ed è ancora in lacrime, ma “solo lacrime di gioia”, il 27enne che sempre su Instagram posta le immagini dall’ospedale. Anche della neo mamma, 53 anni, reduce dal parto gemellare. “Sono emozionatissimo – svela ancora Andreas Muller tra le Storie – Ho vissuto la giornata più incredula di tutta la mia vita e credo che un’esperienza come questa, come ho deciso di viverla io, entrando in sala e vedendo tutto l’intervento del cesareo (che è una scena inspiegabile), ti plasma, ti cambia, senti i tuoi pensieri mutare e le emozioni vincere sulle tue certezze”.

Andreas Muller, la prima foto di Veronica Peparini dopo il parto

Sì, perché Andreas Muller ha assistito al parto. “Ho visto tutto il cesareo – fa sapere ancora l’ex vincitore di Amici – Veronica è un supereroe”. E pubblica poi la prima foto della compagna a letto. La coreografa gode di ottima salute, così come le bambine che sono venute al mondo in un giorno particolare per lui e la sua famiglia.

Sono nate nel giorno in cui l’adorato zio avrebbe festeggiato l’onomastico, il 18 marzo, quello di San Salvatore. “Dormiremo in camera stanotte – ha continuato Muller – Ma le piccole non saranno qui con noi nonostante stiamo benissimo. E io faccio veramente fatica perché le ho tenute in braccio, le ho fatte mangiare e mi hanno guardato. Ho sentito le loro mani stringere le mie dita, ho toccato la loro pelle e sentito il loro cuore…”.

Penelope e Ginevra stanno bene e tutto sembra essere andato nel verso giusto dopo la paura delle prime settimane. “La nostra è una gravidanza gemellare monocoriale biamgnotica: le piccole vivono in una unica placenta in due sacche distinte”, avevano spiegato. Sono stati necessari continui controlli perché il rischio era l’insorgere di una trasfusione feto fetale ma ora la coppia può solo festeggiare l’arrivo di queste due meraviglie.