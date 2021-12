Dopo tanta sofferenza la gioia a lungo attesa. Gracia de Torres, volto noto della tv per aver partecipato all’Isola dei Famosi nel 2016, edizione vinta dal pugile Giacobbe Fragomeni, è diventata mamma di due gemelli. La modella e conduttrice tv, sposata dal 2018 con il cestista Daniele Sandri, ha potuto finalmente realizzare il suo sogno. Un sogno che ha rischiato di trasformarsi in incubo. A dare la notizia è stata lei stessa lunedì scorso 28 novembre.

Nel post Instagram la spagnola classe 1987 ha infatti spiegato: “Purtroppo dopo l’Isola dei Famosi ho avuto dei problemi fisici e psicologici molto gravi che ancora non ho superato. Per mesi, dopo il reality, non ho avuto le mie cose”. E anche la gravidanza non è stata esattamente una passeggiata di salute. A poche ore dal parto Gracia ha pubblicato delle foto davvero impressionanti che fanno capire cosa ha dovuto attraversare per diventare mamma.

La paura, il dolore, i dubbi, poi la gioia, la sorpresa, l’infinito amore che una mamma prova per i suoi figli appena nati. Gracia de Torres ha provato a raccontare tutto questo sul suo profilo social. Subito dopo la nascita dei gemelli ha pubblicato un video con la scritta “Un sogno da cui non voglio svegliarmi. Papà e mamma vi amano tantissimo!”. Tantissime congratulazioni e mani giunte in preghiera tra i commenti per sugellare quel momento che sembrava non dover arrivare mani.





Adesso, tuttavia, Gracia de Torres fa vedere a tutti cosa le è costato inseguire e raggiungere il sogno di diventare mamma. Le foto sono davvero scioccanti. Lividi e cicatrici sono lì a confermare che non si ottiene nulla senza dare nulla in cambio. “Forse – scrive l’originaria di Almeria – non è la foto più bella o il corpo a cui siete abituati . Mah mi sono sempre mostrata come sono .Orgogliosa del mio corpo , del mio momento, del NOSTRO MOMENTO “.

Gracia de Torres ha dovuto subire un taglio cesareo di emergenza. ll parto si è rivelato evidentemente più complicato del previsto. Ma alla fine ce l’ha fatta. Il miracolo della vita è avvenuto ancora, di nuovo. “Questa sono io – scrive nel post – NULLA È SEMPLICE. NIENTE È IMPOSSIBILE. Felice della mia cicatrice , dei dolori orribili al seno per il latte e delle notte insonne . Ma di quello che sono più orgogliosa e di mio marito @riosandri_2 che è la persona più meravigliosa che esiste , grazie pap per curarmi sempre così tanto”.