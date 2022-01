Finita o ancora in piedi? La storia tra Giulio Berruti e Maria Elena Boschi sta facendo discutere non poco ultimamente. Tutto inizia con qualche indiscrezione su una presunta crisi tra i due, circolata nei giorni scorsi. Ora però c’è qualcosa che fa ben sperare i fan. Ma andiamo con ordine. Secondo i soliti beninformati c’è aria di maretta tra i due che hanno probabilmente attraversato un periodo difficile (ma chi ne può avere certezza se non i diretti interessati?). Tuttavia lo sfogo di Giulio Berruti sui social network ha lasciato più di qualcuno perplesso: “Se brilla solo con il bel tempo non è vero amore”, ha scritto l’ex star di Squadra Antimafia.

In tanti a quel punto hanno iniziato a pensare che tra di loro le cose fossero al capolinea.Ma è davvero così? Giulio Berruti e Maria Elena Boschi – da sempre molto riservati sulla loro vita privata – si sono trincerati dietro il solito no comment. I due, come sappiamo fin troppo bene, preferiscono vivere il loro sentimento lontano dal chiacchiericcio mediatico e dai curiosi.

Come ricorderete, Giulio Berruti e Maria Elena si sono incontrati per la prima volta nel 2019, quando l’attore era ancora legato a Francesca Kirchmair. A farli conoscere, in un cocktail bar di Roma, alcuni amici in comune. Da subito si è parlato di amore a prima vista, ma i due hanno sempre negato e in un secondo momento Giulio ha ribadito il suo amore per la fidanzata austriaca.





Poi, con il 2020, tutto si è rivoluzionato. Giulio Berruti e Maria Elena Boschi sono stati fotografati di continuo dai paparazzi e Berruti ha pubblicamente ammesso la liaison a C’è tempo per… il programma condotto da Anna Falchi e Beppe Convertini su Rai Uno. Successivamente si è lasciato andare a una vera e propria dichiarazione d’amore a Verissimo, su Canale 5, nello studio di Silvia Toffanin.

FERMI TUTTI: MARIA ELENA BOSCHI PUBBLICA UNA FOTO E GIULIO BERRUTI COMMENTA CON… https://t.co/Hsg0jsLE6R pic.twitter.com/aDrew9iM5s January 5, 2022

Ora però, dopo i gossip di crisi circolati negli ultimi giorni è arrivato un gesto importante da parte dell’attore. Giulio Berruti infatti ha commentato con un cuoricino l’ultima foto su Instagram della fidanzata. Si tratta di uno scatto che ritrae l’ex Ministra sulla neve, mentre trascorre una giornata di relax. Crisi rientrata dunque?